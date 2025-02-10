جاستن بالدوني يتحدث عن عام مكثف قبل معركته القانونية مع بليك لايفلي

كشف المخرج والممثل جاستن بالدوني عن مروره بعام صعب قبل بدء معركته القانونية مع بليك لايفلي، وذلك خلال مقابلة مسجلة في نوفمبر 2024 عبر بودكاست Gents Talk، قبل شهر من رفع لايفلي دعوى قضائية ضده بتهم التحرش الجنسي والتشهير.

وفي الحلقة التي ستصدر في 10 فبراير، قال بالدوني: “لقد كان عامًا مكثفًا، كنت أعاني من القلق”.

في ديسمبر الماضي، رفعت لايفلي دعوى قضائية ضد بالدوني، متهمة إياه بارتكاب سلوك غير مهني وغير لائق مع طاقم العمل في فيلم It Ends With Us، بالإضافة إلى محاولة تشويه سمعتها بعد ذلك عبر فريق متخصص في إدارة الأزمات.

وفي يناير، رد بالدوني بدعوى مضادة بقيمة 400 مليون دولار ضد لايفلي وزوجها رايان رينولدز، متهمًا إياهما بالابتزاز والتشهير، وزاعمًا أن لايفلي وفريقها هم من دبروا حملة تشويه ممنهجة ضده.

بدأت الشكوك حول التوتر بين الطرفين في صيف 2024، عندما لاحظ الجمهور غياب بالدوني عن الفعاليات الترويجية للفيلم، بما في ذلك العرض الأول في نيويورك في أغسطس.

ووفقًا لوثائق المحكمة التي حصلت عليها E! News، زعم بالدوني أن لايفلي تعمدت عزله عن زملائه في الفيلم ومنعته من حضور العرض الأول، قائلاً: “بمعلومات مؤكدة، لايفلي أقنعت زملاءها في العمل بتجنبي، في محاولة مبكرة لإعطاء الجمهور انطباعًا بأنني ارتكبت خطأً فادحًا، خطأً لدرجة أن لا أحد أراد حتى التقاط الصور معي أو التواجد بجانبي.”

حتى الآن، لا تزال القضية مثار جدل واسع في هوليوود، ومن المتوقع أن تشهد تطورات جديدة في الأسابيع المقبلة.