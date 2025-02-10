إجراءات عاجلة لمواجهة الطقس السيئ بالإسكندرية.. رئيس شركة الصرف الصحي بالمحافظة يوضح

أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه منذ الأمس رفعنا حالة الطوارئ، وننسق مع هيئة الأرصاد الجوية، ودفعنا بـ 180 سيارة منتشرة على مدار الساعة.



وقال محمود نافع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر "القناة الأولى المصرية"، أنه تم رفع درجة الإستعداد لجميع المحطات، مؤكدا أن هناك 180 محطة رفع و20 محطة معالجة بطاقة إجمالية 200 محطة.

وتابع رئيس شركة لصرف الصحي بالإسكندرية،لا تأثير على الحالة المرورية بمحافظة الأإسكندرية بالكامل، مؤكدا أنه على الرغم من نوة الكرة والأمطار الغزيرة إلا ان الأوضاع غير متأثرة