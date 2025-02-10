العربية اتفرمت.. القبض على سائق نقل دهس ميكروباص بطريق الصف

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على سائق سيارة نقل بمقطورة دهس ميكروباص على طريق عزبة أبو عوض بمدينة الصف بعدما تسبب في مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين.

وتحفظت قوات الأمن على السيارة النقل المتسببة في الحادث وتجري التحريات اللازمة حول كيفية وقوع الحادث.

وشهدت مدينة الصف حادثا مروعا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين حيث اصطدمت سيارة نقل وجرار زراعي بميكروباص وتروسيكل ما اسفر عن وفاة شخصين واصابة ٨ آخرين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة فى الصف بوجود مصادمة ومصابين، في عزبة أبو عوض بمدخل الفهمية.

على الفور انتقلت قوات الأمن رفقة رجال المرور وتبين تصادم سيارة نقل بمقطورة بميكروباص وتروسكيل، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين و إصابة ٨ آخرين وتم نقلهم للمستشفى، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.