مادة تحمي من سرطان الغدة الدرقية.. اكتشفها

يعد التعرض للإشعاع من أهم اسباب سرطان الغدة الدرقية خاصة لمن يعملون في المعامل أو يعيشون بالقرب منها أو من تعرضوا لحوادث مفاعلات نووية .



ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك يصاب العديد من الأشخاص بسرطان الغدة الدرقية دون سبب معروف، لذا فإن الوقاية منه غير ممكنة حقًا ولكن إذا كنت تعلم أنك معرض لخطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، فقد تتمكن من اتخاذ خطوات للوقاية منه من خلال الإجراءات الآتية:

الجراحة الوقائية: يمكن للاختبارات الجينية تحديد ما إذا كنت تحمل جينًا متغيرًا (طفرة) يزيد من خطر إصابتك بسرطان الغدة الدرقية النخاعي أو الأورام الصماء المتعددة.

إذا كان لديك الجين المعيب، فقد تختار إجراء جراحة وقائية لإزالة الغدة الدرقية قبل تطور السرطان.

يوديد البوتاسيوم: إذا تعرضت للإشعاع أثناء كارثة نووية، مثل حادثة فوكوشيما في اليابان عام 2011، فإن تناول يوديد البوتاسيوم في غضون 24 ساعة من التعرض يمكن أن يقلل من خطر إصابتك بسرطان الغدة الدرقية في النهاية. يمنع يوديد البوتاسيوم (Pima®) الغدة الدرقية من امتصاص الكثير من اليود المشع ونتيجة لذلك، تظل الغدة سليمة.