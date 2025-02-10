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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: مهلة حتى إبريل المقبل لإحلال سيارات البيك آب وتيسيرات للمستفيدين

محافظ المنيا مهلة شهرين للجادين فى عملية إحلال السيارات البيك آب
محافظ المنيا مهلة شهرين للجادين فى عملية إحلال السيارات البيك آب

فى استجابة انسانية لمطالب السائقين واصحاب سيارات الربع نقل، أصدر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، قرارا بمنح مهلة تنتهي فى أبريل المقبل، للجادين من السائقين وأصحاب سيارات البيك أب كمهلة نهائية لتوفيق أوضاعهم، إما من خلال تعديل نشاطهم وفق الترخيص المخصص لنقل البضائع أو التوجه نحو منظومة بديلة للنقل تعتمد على الميكروباصات، وذلك ضمن إجراءات حاسمة لمواجهة الارتفاع المستمر في معدلات  الحوادث والإصابات والوفيات الناتجة عن استخدام سيارات ربع النقل (البيك أب) في نقل الركاب سواء على الطرق السريعة او الصحراوية.

وأشار المحافظ إلى أن هناك حزمة من التيسيرات، رحب بها السائقين وأصحاب السيارات ربع النقل، خاصة أن منظومة الاستبدال توفر الوقود وتحسن ظروف النقل، حيث تم توقيع بروتوكولات مع البنك الزراعي لزيادة فترة أقساط التمويل، وفتح كافة خطوط “السيرفيس”، ومنح لوحات اجرة لمتقدمي المنظومة دون دفع أي رسوم للمحافظة، إلى جانب تقديم تسهيلات أخرى من إدارة المرور ، كما أعلن المحافظ زيادة أعداد أسطول النقل البري لاستيعاب النقص في سيارات ربع النقل بالمحافظة، لحين الانتهاء من تطبيق المنظومة بشكل كامل .

تأتي هذه الإجراءات للحد من المخاطر الناجمة عن استخدام مركبات غير مخصصة لهذا الغرض.

محافظ المنيا تيسيرات مهلة شهرين إحلال السيارات البيك آب منظومة الإحلال

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