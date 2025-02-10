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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في مثل هذا اليوم .. وفاة الفريق سعد الدين الشاذلي

الفريق سعد الدين الشاذلي
الفريق سعد الدين الشاذلي
محمد إبراهيم

تمُر علينا الذكرى الرابعة عشر لوفاة الفريق سعد الدين الشاذلي، أحد أبطال مصر و القوات المسلحة.

ففي الأول من أبريل من عام 1922، كان ميلاد أحد أهم الشخصيات العسكرية المصرية، والتي وصفها الكثيرون بأنه الرأس المدبر للهجوم المصري الناجح على خط الدفاع الإسرائيلي بارليف في نصر السادس من أكتوبر عام 1973، أنه الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.

مولده

ولد الفريق سعد الدين الشاذلي في الأول من أبريل عام 1922 بقرية "شبراتنا"، بمركز "بسيون"، بمحافظة الغربية، وقد التحق بالكلية الحربية في فبراير 1939 وكان عمره وقتها 17 سنة وتخرج برتبة ملازم في يوليو 1940 ثم انتدب للخدمة في الحرس الملكي لمدة 6 سنوات من 1943 إلى 1949.

الفريق سعد الدين الشاذلي

تاريخه العسكري

شارك الفريق سعد الدين الشاذلي في حرب فلسطين عام 1948 وانضم إلى الضباط الأحرار عام 1951 وقام بتأسيس وقاد أول قوات مظلية في مصر عام 1954 وشارك في العدوان الثلاثي عام 1956، وقاد أول قوات عربية كقائد كتيبة مصرية في الكونغو كجزء من قوات الأمم المتحدة 1960-1961.

كما شارك الفريق سعد الدين في حرب اليمن كقائد للواء مشاة بين عامى 1965 - 1966، كما شكل مجموعة من القوات الخاصة عرفت بمجموعة الشاذلي عام 1967، وتولى قيادة قوات الصاعقة المصرية، كما عين قائدًا لمنطقة البحر الأحمر العسكرية بعد إختراق إسرائيل لتلك المنطقة وأبرز إختراق كان فى حادثة الزعفرانة فى 9 سبتمبر 1969.

تعيينه رئيس أركان حرب القوات المسلحة

أصدر الرئيس الراحل أنور السادات قرارا بتعيين اللواء سعد الدين الشاذلي ليكون رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية فى الفترة ما بين 16 مايو 1971 وحتى 13 ديسمبر 1973، وترقيته لرتبة فريق، وبعد نصر أكتوبر 1973، تم تعيينه أمينا عاما مساعدا لجامعة الدول العربية للشئون العسكرية، ثم عُين سفيرًا لدى إنجلترا والبرتغال، ونال أوسمة نجمة سيناء وقلادة النيل العظمى.

الفريق سعد الدين الشاذلي

التخطيط لنصر أكتوبر 1973

أعد الفريق سعد الدين الشاذلي خطة الهجوم على إسرائيل وفقا لتواريخ تناسب سير العمليات، وبالفعل نجحت خطته في تكبيد القوات الإسرائيلية الكثير من الخسائر وقطع حائط الصواريخ اليد الطولى لإسرائيل وهي قواتها الجوية، ومنعها من التقدم لمسافة 10 كم من قناة السويس.

وفاته

تُوفي الفريق سعد الدين الشاذلي الخميس الموافق 10 فبراير 2011، بالمركز الطبى العالمى التابع للقوات المسلحة، عن عمر بلغ 89 عامًا وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض، وقد شيّع فى جنازة عسكرية وشعبية مهيبة.

القوات المسلحة السادات رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سعد الدين الشاذلي حرب أكتوبر سعد الدين الشاذلي

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