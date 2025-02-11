إحالة المتهمين بالشروع في إنهاء حياة شاب بالقاهرة للجنايات

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة عاطلين أجانب للمحاكمة الجنائية، بتهمة الشروع في قتل شاب وسرقته بالحي العاشر.

وجاء في اعترافات المتهمين، أنهما أثناء سيرهما فى أحد الشوارع بالحي العاشر قاما بافتعال مشاجرة مع أجنبي لسرقة متعلقاته أمام أحد المطاعم، كما أنهما قاما بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض وإصابته وسرقة هاتفة المحمول وفروا هاربين.

تلقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من إحدى المستشفيات تفيد باستقبالها شخصا مصابا إثر ادعاء مشاجرة بالحي العاشر بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن المصاب يدعى إبراهيم يبلغ من العمر 38 سنة، مصاب بطعنة نافذة في الصدر وأخرى أسفل الذقن، ويتلقى العلاج اللازم.

وبإجراء التحريات تبين أن المصاب تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد عاطلين افتعلوا معه مشاجرة أمام مطعم بالحي العاشر بدائرة القسم، وسرقوا هاتفه المحمول وفروا هاربين، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.