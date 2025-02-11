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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة العمل ترد على شائعات بشأن فرص عمل لممرضات مصريات في المغرب

بيان وزارة العمل
بيان وزارة العمل

أكدت وزارة العمل أن ما يثار على بعض مواقع السوشيال ميديا عن ما نشرته الوزارة منذ أيام قليلة، بتوفير فرص عمل لممرضات مصريات في إحدى منشآت الرعاية الصحية بالمغرب.. أن الوزارة أعلنت عن هذه الوظائف بعد تلقيها طلبات من شركة " رواج لتطوير الموارد السعودية" وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير الموارد البشرية وإدارة الكفاءات .. 

وتنشر الوزارة مع هذا البيان المستندات الدالة على استلامها رسالة رسمية من مكتب التمثيل العمالي بالرياض ،عقب تلقيه طلبية من "رواج " ،وهو ما دفع الوزارة إلى سرعة الإعلان عن هذه الطلبية في إطار دورها في توفير فرص عمل للشباب المصري بالخارج ..كما تؤكد الوزارة أن تكذيب أو تشكيك البعض لما نشرته الوزارة غير صحيح ،خاصة وأن ما جرى الاعلان عنه، جاء من واقع الوثائق والخطابات الرسمية  التي تلقتها "الوزارة" التي لا تنشر أي إعلانات خاصة بالوظائف إلا بعد تلقيها طلبات من شركات وجهات رسمية ..وتهيب الوزارة بكافة وسائل الإعلام بتحري الدقة، ومعرفة الحقائق من مصادرها.

كانت وزارة العمل قد أعبنت عن توفير ٨٠٠ فرصة عمل لممرضات مصريات للعمل في المغرب  مقدمة من مجموعة "اكد ايطال" المغربية، وذلك بمرتب ١٠٠٠ دولار شهريا ،و٢٠٠ دولار بدل سكن.

ودعا وزير العمل الفتيات الحاصلات على بكالوريوس تمريض أو دبلوم، ولديهن خبرة من ٤ إلى ٦ سنوات في تخصصات (التخدير، العناية المركزة، رعاية الحوامل، القسطرة، رعاية عامة، تخصص عام)، ويجدن اللغة الإنجليزية بقدر مقبول، بسرعة التقدم والحصول تلك الفرصة.

وأوضحت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة أن تلك الفرص تأتي تلبيةًَ  لاحتياجات شركة رواج لتطوير الموارد الإدارية والتي ترغب في توفير فرص عمل من  الكوادر الطبية المصرية للعمل بمجموعة "اكد ايطال" بالمملكة المغربية، حيث سيتم منح راتب بقيمة ۱۰۰۰ دولار و ٢٠٠ دولار بدل سكن بالإضافة إلى تذاكر الطيران والتأمين الطبي ومكافآت بالأعياد، إلى جانب تنفيذ برنامج تأهيلي قبل السفر وبعد الوصول، على أن يتم التقديم من اليوم السبت الموافق 8-2-2025 ولمدة 10 أيام ، على الرابط الآتي 
https://jobs.rawaj-hcm.com/o/8znagn

وزارة العمل فرص عمل بالخارج فرص عمل بالمغرب

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