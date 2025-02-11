ترامب يؤكد تواصله مع الرئيس الصيني: لدينا علاقة شخصية جيدة

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ منذ توليه منصبه في 20 يناير.

وردًا على سؤال من المذيع بريت باير خلال مقابلة مسجلة مع شبكة فوكس نيوز، بشأن ما إذا كان قد تحدث مع الزعيم الصيني منذ تنصيبه، قال ترامب: "نعم، لقد تحدثت معه".

وأضاف: “أنا معجب جدًا بالرئيس شي، لدينا علاقة شخصية جيدة، لقد تحدثت معه، وأتواصل أيضًا مع مسؤوليه الذين يزوروننا باستمرار”.

كما أشار ترامب إلى أنه يعرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون “أفضل من أي شخص آخر”.

وفي حديثه للصحفيين، قال ترامب إنه “ليس في عجلة من أمره” لإجراء محادثة مع الرئيس الصيني، في نفس اليوم الذي فرضت فيه إدارته تعريفات جمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية.

وكانت بكين قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن حزمة إجراءات اقتصادية واسعة تستهدف الولايات المتحدة، ردًا على فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية، وفقًا لما ذكرته شبكة CNN.