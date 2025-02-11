محمد شوقي يتسلم الملفات الإدارية لفريق الأهلي.. وارتياح بين اللاعبين بتعيينه

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمد شوقي نائب المدير الرياضي لشئون الفريق الأول بالنادي الأهلي، استلم كل المهام والملفات الخاصة، وهو القائم بأعمال مدير الكرة، ويجب الإعلان عن ذلك بشكل رسمي، لكن المؤكد بأن شوقي سيكون إضافة كبيرة خلال المرحلة المقبلة.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على فضائية النهار: "شوقي بالأمس تقابل مع اللاعبين وعقد بعض الاجتماعات، وكان هناك ترحاب شديد وراحة لدى كل اللاعبين بتعيينه، في ظل تقارب السن والأفكار، لذلك ظهرت ارتياحية كبيرة لدى نجوم الفريق بعدما علموا بنبأ تعيينه".

وأضاف: "شوقي عقد جلسة مع مارسيل كولر قبل المران، وتسلم كل الملفات الخاصة بالجانب الإداري فيما يتعلق بالفريق الأول، وسيبدأ التحرك في بعض المهام من أجل إنجازها خلال الفترة المقبلة".

وزاد: "يجب أن يكون هناك استقرار كبير في ملف مدير الكرة خلال الفترة المقبلة، بعدما قام النادي بتعيين أكثر من شخصية خلال الفترة الأخيرة، وأتوقع نجاح شوقي لأن لديه المقومات الشخصية التي تساعده على ذلك".