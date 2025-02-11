اتجاه لتجميده.. أكرم توفيق يلغي متابعة حساب الأهلي عبر إنستجرام

كشف الإعلامي أمير هشام أن أكرم توفيق، لاعب النادي الأهلي، في طريقه للرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، بعد إنهاء اتفاقه مع نادي الشمال القطري.

وأوضح خلال برنامجه “بلس 90” على قناة النهار أن اللاعب ألغى متابعة الحساب الرسمي للأهلي على “إنستجرام”، مؤكداً أن كل الأحاديث حول تجديد عقده غير صحيحة، حيث حسم قراره منذ فترة.

وأضاف هشام أن عقد أكرم توفيق مع الأهلي بدأ بـ4 ملايين جنيه ووصل حاليًا إلى 7 ملايين، وهو مبلغ لا يعكس قدراته وإمكانياته، في حين أنه اتفق مع الشمال القطري على راتب يقارب 60 مليون جنيه سنويًا (أكثر من مليون دولار في الموسم).

وأشار إلى أن اللاعب طالب إدارة الأهلي برفع راتبه إلى ما بين 25 و30 مليون جنيه سنويًا، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض من قبل محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي.

واختتم حديثه بالإشارة إلى احتمال قيام الأهلي بتجميد أكرم توفيق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توافر عدد كبير من اللاعبين في مركزه.