قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيلم لم يكتمل وساعاته الأخيرة.. حكايات علاء ولي الدين في ذكرى وفاته
عصام عبد الفتاح: بوساكا تعجب من طرد أحمد توفيق أمام الأهلي
خالد الغندور يكشف موقف محمود جهاد من مباراة فاركو
لماذا حث النبي بناته على قراءة سورة الواقعة قبل الفجر؟.. لـ10 أسباب
مصر والإكوادور تبحثان تعزيز التعاون السياحي وزيادة التدفقات السياحية المتبادلة
اتجاه لتجميده.. أكرم توفيق يلغي متابعة حساب الأهلي عبر إنستجرام
إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج حوكمة هجرة وانتقال اليد العاملة في شمال افريقيا
ترامب يتحرك نحو أوكرانيا: محادثات مع زيلينسكي ومبعوث خاص إلى كييف قريبًا
ترامب يعين دوج كولينز رئيسًا مؤقتًا لوكالات الرقابة الحكومية
النقل تناشد المواطنين للتوعية من مخاطر إلقاء المخلفات على شريط السكك الحديدية
كل ما تريد معرفته عن عقوبات البلاغ الكاذب وفقا للقانون
10 ساعات يوميا.. تعرف على ضوابط العمل وفترات الراحة في القانون الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتجاه لتجميده.. أكرم توفيق يلغي متابعة حساب الأهلي عبر إنستجرام

أكرم توفيق
أكرم توفيق
رباب الهواري

كشف الإعلامي أمير هشام أن أكرم توفيق، لاعب النادي الأهلي، في طريقه للرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، بعد إنهاء اتفاقه مع نادي الشمال القطري.

 وأوضح خلال برنامجه “بلس 90” على قناة النهار أن اللاعب ألغى متابعة الحساب الرسمي للأهلي على “إنستجرام”، مؤكداً أن كل الأحاديث حول تجديد عقده غير صحيحة، حيث حسم قراره منذ فترة.

وأضاف هشام أن عقد أكرم توفيق مع الأهلي بدأ بـ4 ملايين جنيه ووصل حاليًا إلى 7 ملايين، وهو مبلغ لا يعكس قدراته وإمكانياته، في حين أنه اتفق مع الشمال القطري على راتب يقارب 60 مليون جنيه سنويًا (أكثر من مليون دولار في الموسم).

وأشار إلى أن اللاعب طالب إدارة الأهلي برفع راتبه إلى ما بين 25 و30 مليون جنيه سنويًا، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض من قبل محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي.

واختتم حديثه بالإشارة إلى احتمال قيام الأهلي بتجميد أكرم توفيق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توافر عدد كبير من اللاعبين في مركزه.

النادي الأهلي أمير هشام صفقات الاهلي أكرم توفيق الشمال القطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنجي مراد

خافت على الجنين.. مفاجأة حول وفاة إنجي مراد أثناء الولادة

حالة الطقس

تنبؤات الطقس لمدة 6 أيام: استعدوا للتغيرات الجوية

مواعيد غلق المحلات التجارية في رمضان 2025 (جدول كامل)

مواعيد غلق المحلات التجارية في رمضان 2025

أسعار الذهب

آخر تحديث لسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 10 فبراير 2025

الاهلي والزمالك وبيراميدز

الزمالك يزاحم بيراميدز على ضم نجم الأهلي

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 | قرار نهائي من التعليم الآن

طريقة كشف الـ200 جنيه المزورة؟

طريقة كشف الـ200 جنيه المزورة؟.. راجع هذه العلامات

حالة الطقس في الإسكندرية غدًا الثلاثاء

تصل لهذه الدرجة.. ننشر حالة الطقس في الإسكندرية غدا الثلاثاء

ترشيحاتنا

بسمة بوسيل

بتشوهي صورته ليه.. الفنانة بسمة بوسيل في مرمى النقد بسبب تصريحاتها الاخيرة

الاهلي ى الزمالك

233 مليونا مقابل 80.. قصة صفقات الأهلي والزمالك

مارسيل كولر

صديق الأمس عـدو اليوم.. اشتعال الخلاف بين كولر ومترجمه السابق الجوادي

بالصور

تحديات مرحلة المراهقة.. تغيرات جسدية وعاطفية

مرحلة المراهقة تحديات وصعوبات فترة الانتقال
مرحلة المراهقة تحديات وصعوبات فترة الانتقال
مرحلة المراهقة تحديات وصعوبات فترة الانتقال

مهما عملت مش بتروح.. كيفية التخلص من رائحة الفم الكريهة بطرق طبيعية

رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة

ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الشوفان على الريق؟

ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الشوفان على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الشوفان على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الشوفان على الريق؟

خافت على الجنين.. مفاجأة حول وفاة إنجي مراد أثناء الولادة

إنجي مراد
إنجي مراد
إنجي مراد

فيديو

وزارة الداخلية

مات في إيديهم.. الداخلية تكشف تفاصيل مقـ.تل لص البحيرة

متهمين - أرشيفية

تداول فيديو للاتجار بالمخدرات في عين شمس والأمن يكشف| القصة الكاملة

إليسا

لحظة بكاء إليسا أمام جمهورها في حفل دبي.. فيديو

بسمة بوسيل

بتشوهي صورته ليه.. الفنانة بسمة بوسيل في مرمى النقد بسبب تصريحاتها الاخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد