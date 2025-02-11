أمير هشام: ماسيمو بوساكا أكد أن الحكام المصريين لا يعرفون القوانين جيدا

أكد الإعلامي أمير هشام، ماسيمو بوساكا مدير لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي حضر إلى القاهرة لتقديم محاضرات إلى الحكام المصريين، وتم عرض عليه بعض الحالات الجدلية خلال منافسات الدوري المصري، وعلق عليها بأن هناك مشكلة كبيرة والحكام لا يعرفون قوانين اللعبة.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على فضائية النهار: "بوساكا فوجئ من الكم الهائل للجوء لتقنية الفيديو، وطالما كثرة اللجوء لـVAR يعني أن هناك مشكلة كبيرة بالنسبة للحكام، وسبق وتحدثنا عن الأزمة الكبيرة للحكام في الشخصية داخل الملعب".

وأضاف: "ماسيمو بوساكا قام بتحليل بعض الحالات التحكيمية، منها لمسة يد الونش في لقاء الزماك ضد بيراميدز، وأكد على أنه كان يجب احتسابها ركلة جزاء ضد مدافع الفريق الأبيض، وكان يجب تدخل حكم الفار بأن الكرة ركلة جزاء واضحة".

وأكمل: "لعبة طرد أحمد توفيق لاعب بيراميدز أمام الأهلي، وعلق بوساكا على أنها لا ترتقي للبطاقة الحمراء، وكانت تستحق فقط بطاقة صفراء، وقرار الحكم كان خاطئًا".

وزاد: "الخبير التحكيمي أيضا علق على قرار الحكم محمد معروف بعدم احتساب ركلة جزاء بعد لمسة يد من يحيى عطية الله لاعب الأهلي أمام الاتحاد السكندري، علق عليها ماسيمو بوساكا أن الكرة كانت تستحق احتسابها ركلة جزاء لصالح نادي الاتحاد".

وأكمل: "هناك ألعاب آخرى منها ركلة جزاء طلائع الجيش ضد الاسماعيلي بعد لمسة يد مدافع الدراويش، لكن أبرز ما قاله أن الحكام المصريين لا يعرفون قوانين اللعبة في الأساس، وطبقا لكلامه فأن مستوى التحكيم مُتدني، فهناك البعض لا يعرف القوانين فكيف يديرون المباريات؟!".

وتابع: "تحدث بوساكا عن كثرة اللجوء لتقنية الفيديو، وعدم وجود شخصية تحكيمية داخل الملعب، ولابد أن يتسم الحكم بالشخصية القوية داخل الملعب".