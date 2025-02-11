الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية والقدس المحتلة



أفاد مكتب إعلام الأسرى ان قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات واعتقالات في مدن وقرى محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وتعتقل عددًا من المواطنين.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم كتائب القسام المقاومة أبو عبيدة أنه سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت حتى إشعار آخر، وفق ما أوردت شبكة قدس الفلسطينية.

أكد أبو عبيدة أن قيادة المقاومة راقبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق والعدو قام بتأخير عودة النازحين لشمال قطاع غزة واستهدفهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع.

وأردف أبو عبيدة: "العدو منع إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه في حين نفذت المقاومة كل ما عليها".

وأكد أبو عبيدة: “سيتم تأجيل الإفراج عن الأسرى لحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي”.