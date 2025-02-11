قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عن حقن التخسيس وطلاقها وزواجها .. أبرز تصريحات صابرين
تحذير .. ادفع فاتورة الكهرباء خلال 20 يوما لهذا السبب
آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء
وزيرة البيئة تتفقد المعرض الرابع "لمصوري الطيور البرية في مصر" بدار الأوبرا
تجار المخدرات بشوارع عين شمس وقعوا فى يد رجال الداخلية.. تفاصيل
التعليم .. مفتاح الخروج من الأزمات وبناء مستقبل أفضل
البرودة مستمرة.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء
تناوبوا الاعتداء عليهما.. التحقيق مع 5 شباب اختطفوا فتاتين بالهرم
جدول مواعيد تحميل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة على موقع التعليم
وفاة الشيخ سلامة كامل جمعة عضو لجنة مراجعة طباعة المصحف
النهارده وبكرة في أمطار.. تحذير عاجل من هيئة الأرصاد
بسبب هدية الفلانتين.. فتاة تقفز من الطابق الخامس بعد وصلة ضرب من شقيقها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جدول مواعيد تحميل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة على موقع التعليم

النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة
النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول مواعيد تحميل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه بحسب جدول مواعيد تحميل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم ، يستمر رفع وتحميل  النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم يوميا من الاثنين 10 فبراير حتى 27 فبراير.

حيث تقرر رسميا أن يكون جدول مواعيد تحميل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم كالتالي:

الاثنين 10 فبراير    :   اللغة العربية 

 الثلاثاء  11 فبراير  :    الكيمياء  

  الأربعاء  12  فبراير  :  اللغة الإنجليزية    

 الخميس  13 فبراير :  Chemistry 

 الجمعة  14  فبراير   : الإحصاء

 السبت  15  فبراير    : الفيزياء             

 الأحد  16 فبراير    : اللغة الألمانية

 الاثنين  17  فبراير    : Physics             

 الثلاثاء  18 فبراير : الجغرافيا

 الأربعاء  19 فبراير : الرياضيات التطبيقة

 الخميس  20  فبراير  : Statistics             

 الجمعة  21  فبراير   : الأحياء

 السبت 22  فبراير : Pure_Math             

 الأحد 23  فبراير    :  اللغة الفرنسية

 الاثنين 24  فبراير :  الرياضيات البحتة   

الثلاثاء 25  فبراير : التاريخ             

 الأربعاء  26  فبراير :  Applid Math  

 الخميس  27  فبراير : Biology             

وأوضح جدول مواعيد تحميل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم أنه يتم يوميا إتاحة نموذجين لكل مادة

رابط  النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم

                   
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن  النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم يمكن الآن الوصول إليه من خلال الضغط على ‏ https://content.moe.gov.eg/qa  

وبعد تحميل  النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم ، من المقرر أن يتم إتاحة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا ٣"، حيث سيخصص يوم لكل مادة، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميا، على أن تكون الإعادة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

وفي هذا الإطار، تقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حلول نموذجية لـ  النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 من خلال نخبة متميزة من المعلمين.

التربية والتعليم الثانوية العامة النماذج الاسترشادية الثانوية العامة 2025 امتحانات الثانوية العامة 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنجي مراد

خافت على الجنين.. مفاجأة حول وفاة إنجي مراد أثناء الولادة

حالة الطقس

تنبؤات الطقس لمدة 6 أيام: استعدوا للتغيرات الجوية

انستا باي

تحذير عاجل من إنستاباي للمستخدمين: حافظ على بياناتك

عباس شراقي يطرح رؤية بعد وصول مياه النيل إلى سيناء

انقطعت آلاف السنين.. عباس شراقي يطرح رؤية بعد وصول مياه النيل إلى سيناء

اكرم توفيق

أول رد من أكرم توفيق على أخبار إلغاء متابعته لصفحة الأهلي

ترامب

متوعدا حماس بالجحيم .. ترامب: لن نقف مكتوفى الأيدى حال استمرار حجز الرهائن

حالة الطقس

حالة الطقس: تحذيرات عاجلة من 3 ظواهر جوية لسكان تلك المناطق

محافظ القاهرة

محافظ القاهرة يصدر تعليمات جديدة بشأن طلبات التصالح | تفاصيل

ترشيحاتنا

أرشيفية

عيون لا تنام.. ضربة أمنية معقدة لتصفية عنصر إجرامي خطير ببورسعيد

أرشيفية

تفاصيل محاكمة المتهم بالتعدي على موظفة وهتك عرضها بمدينة نصر

محكمة

نظر محاكمة سائق نقل ذكي متهم بالتعدي على موظفة في مدينة نصر

بالصور

طريقة عمل الكسكسي في البيت بسهولة

طريقة عمل الكسكسي في البيت بسهولة.
طريقة عمل الكسكسي في البيت بسهولة.
طريقة عمل الكسكسي في البيت بسهولة.

ملك زاهر تكشف أسرار فقدان وزنها: شربت الماء فقط لمدة شهر

ملك زاهر تكشف أسرار فقدان وزنها: شربت الماء فقط لمدة شهر!
ملك زاهر تكشف أسرار فقدان وزنها: شربت الماء فقط لمدة شهر!
ملك زاهر تكشف أسرار فقدان وزنها: شربت الماء فقط لمدة شهر!

نصر أم هزيمة؟ .. تفسير رؤية ركوب الحصان في المنام

تفسير رؤية ركوب حصان في المنام
تفسير رؤية ركوب حصان في المنام
تفسير رؤية ركوب حصان في المنام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد