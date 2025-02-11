جدول مواعيد تحميل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة على موقع التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول مواعيد تحميل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه بحسب جدول مواعيد تحميل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم ، يستمر رفع وتحميل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم يوميا من الاثنين 10 فبراير حتى 27 فبراير.

حيث تقرر رسميا أن يكون جدول مواعيد تحميل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم كالتالي:

الاثنين 10 فبراير : اللغة العربية

الثلاثاء 11 فبراير : الكيمياء

الأربعاء 12 فبراير : اللغة الإنجليزية

الخميس 13 فبراير : Chemistry

الجمعة 14 فبراير : الإحصاء

السبت 15 فبراير : الفيزياء

الأحد 16 فبراير : اللغة الألمانية

الاثنين 17 فبراير : Physics

الثلاثاء 18 فبراير : الجغرافيا

الأربعاء 19 فبراير : الرياضيات التطبيقة

الخميس 20 فبراير : Statistics

الجمعة 21 فبراير : الأحياء

السبت 22 فبراير : Pure_Math

الأحد 23 فبراير : اللغة الفرنسية

الاثنين 24 فبراير : الرياضيات البحتة

الثلاثاء 25 فبراير : التاريخ

الأربعاء 26 فبراير : Applid Math

الخميس 27 فبراير : Biology

وأوضح جدول مواعيد تحميل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم أنه يتم يوميا إتاحة نموذجين لكل مادة

رابط النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم يمكن الآن الوصول إليه من خلال الضغط على ‏ https://content.moe.gov.eg/qa

وبعد تحميل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم ، من المقرر أن يتم إتاحة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا ٣"، حيث سيخصص يوم لكل مادة، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميا، على أن تكون الإعادة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

وفي هذا الإطار، تقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حلول نموذجية لـ النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 من خلال نخبة متميزة من المعلمين.