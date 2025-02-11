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تعاون مصري سعودي لتطوير إدارة المطارات وفق أفضل الممارسات العالمية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعاون مصري سعودي لتطوير إدارة المطارات وفق أفضل الممارسات العالمية

رئيس القابضة للمطارات
رئيس القابضة للمطارات
نورهان خفاجي

عقد المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة في المملكة العربية السعودية بالعاصمة السعودية، الرياض "رائد بن حسن الإدريسي"، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف مجالات قطاع المطارات.  
يأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني المصري لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات.

تناول الاجتماع الدروس المستفادة من مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في إدارة المطارات، بالإضافة إلى أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتشغيل المطارات. 
كما تم مناقشة سبل تبادل الخبرات في المجالات الفنية والإدارية ومنهجيات وأنظمة التشغيل والإدارة المستهدفة في المشاريع الكبرى للمطارات المستقبلية.

وتم بحث سبل توطيد العلاقات بين ممثلي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية تحت مظلة المنظمة الدولية للمطارات (مجلس المطارات العالمي ACI)، وذلك في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني لتعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات الدولية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات المصرية السعودية في قطاع الطيران، والاستفادة من التجارب العالمية لدعم خطط التطوير المستقبلية، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية لضمان كفاءة تشغيل المطارات وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

السعودية القابضة للمطارات قطاع المطارات

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