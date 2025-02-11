وفقا لآخر تحديث.. أسعار الجنيه الاسترليني في مصر

استقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات فى البنوك المصرية العاملة بالسوق اليوم الثلاثاء 11-2-2025.
وجاءت أسعار الجنيه الاسترليني في البنوك العاملة في مصر كالتالى:
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى
62.26 جنيه للشراء.
62.44 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
62.09 جنيه للشراء.
62.40 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر
62.05 جنيه للشراء.
62.36 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية
62.11 جنيه للشراء.
62.46 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"
62.12 جنيه للشراء.
62.43 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري
61.45 جنيه للشراء.
62.15 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
62.13 جنيه للشراء.
62.44 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى المصرف المتحد
61.79 جنيه للشراء.
62.41 جنيه للبيع.