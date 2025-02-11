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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسميا.. إعلان موعد انطلاق معرض الزهور بالمتحف الزراعي بالدقي

معرض الزهور
معرض الزهور
شيماء مجدي

قرر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انطلاق معرض زهور الربيع الـ 92 يوم 12 ابريل المقبل في المتحف الزراعي بالدقي وعقب اجازة عيد الفطر المبارك مباشرة.

وأكد الوزير أن اختيار هذا الموعد هو عودة لمعرض الزهور إلى موعده الطبيعي بالتزامن مع احتفالات مصر باعياد الربيع وشم النسيم حتى يستعيد مكانته التاريخية .

وقال علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، انه تنفيذا لتوجيهات الوزير تم اعداد وتجهيز المتحف الزراعي حتى يكون جاهزا لاستقبال هذا الحدث الكبير وإتاحة اكبر مساحة للعارضين بالإضافة إلى تسهل إجراءات ورسوم الاشتراك في المعرض، مشيرا إلى اقبال منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل على المشاركة في النسخة الحالية للمعرض.

وأضاف عزوز أن وزير الزراعة يتابع الاستعدادات للمعرض حيث يسعى لجعله معرضا دوليا يسهم في النهوض بصناعة الزهور لدعم المزراعين وكذلك زيادة حصيلة مصر الدولارية من تصدير نباتات الزينة والزهور وفتح أسواق جديدة لها في دول العالم.

جدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة "الفاو" كانت قد أعلنت لأول مرة اشتراكها في تنظيم معرض زهور الربيع في نسخته القادمة كما ان باب الاشتراك مفتوح حاليا أمام العارضين وتلقى طلباتهم فى مقر المتحف الزراعي بالدقي.

الزراعة معرض الزهور معرض زهور الربيع المتحف الزراعي علاء فاروق وزير الزراعة

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