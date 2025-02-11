دبلوماسي سابق: مصر تعتبر تهجير الفلسطينيين خطا أحمرا لا يمكن تجاوزه

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ الدبلوماسية المصرية تتحرك في جميع الاتجاهات لمساندة القضية الفلسطينية ، منذ اندلاع أحداث 7 أكتوبر 2023، سواء على مستوى المساعدات الإنسانية التي ترسلها إلى قطاع غزة أو من خلال المؤتمر الدولي للسلام انطلاقًا إلى مفاوضات ماراثونية خلال الـ15 شهرا الذي استغرقها الصراع من قبل الاحتلال الإسرائيلي حتى تصل إلى اتفاق الهدنة.

وأضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ زيارة وزير الخارجية المصري إلى واشنطن جاءت في توقيت شديد الحساسية، إذ تهدد حكومة اليمين الإسرائيلية بالانسحاب مجددا على اتفاق الهدنة والتراجع عن كثير مما جرى الاتفاق عليه في المرحلة الأولى خاصة بمجال المساعدات الإنسانية.

وتابع: «مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين منذ اليوم الأول الذي حدد فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي الخطوط الحمراء الذي لا يمكن تجاوزها»، لافتا إلى أن زيارة وزير الخارجية تأتي لمخاطبة الإدارة الأمريكية والتفاوض بشأن الإدراك لمخاطر المشهد، كما أكد على استراتيجية العلاقات المصرية الأمريكية الضامنة للتوصل إلى حلول.