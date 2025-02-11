سرقت كأسك.. نجم ليفربول يفاجئ محمد صلاح بعد التفوق عليه

مازح كودي جاكبو مهاجم نادي ليفربول، زميله المصري محمد صلاح، بعد التفوق عليه في سباق الأفضل في صفوف الريدز خلال شهر يناير الماضي.

وحصل جاكبو على المركز الأول بتصويت الجماهير، وحل محمد صلاح ثانيًا وسوبوسلاي ثالثا.

تغريدة صلاح وجاكبو

ونشر نادي ليفربول فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لـ محمد صلاح وهو يهنأ جاكبو بالجائزة، ليرد عليه الأخير “مازحًا”: “لقد سرقت كأسك يا مو”.

وكان محمد صلاح حصد الجائزة الأفضل في ليفربول عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، ليكسر جاكبو سيطرة النجم المصري.

وقال جاكبو لموقع ناديه “من المذهل دائمًا أن يتم تصويتك من قبل الجماهير”.

وأضاف: “إنه تقدير من الجماهير للعمل الجاد الذي تبذله من أجل الفريق وأعتقد أنه من الرائع دائمًا الحصول على ذلك. أعتقد أن محمد صلاح هو من يستحق الفوز عادةً، وهذا أمر منطقي! لكنني سعيد للغاية لأنني تمكنت من الفوز بهذه الجائزة”.