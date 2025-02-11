طريقة عمل بودرة السوبيا في البيت خلال رمضان

تعد بودرة السوبيا من الأشياء التي ترغب الكثير من السيدات معرفة أسرار تحضيرها فى المنزل بتكلفة معقولة وجودة كبيرة، حيث أنها من المشروبات الشهية التي تقدم خلال شهر رمضان الكريم.

نعرض لكم أسرار طريقة عمل بودرة السوبيا مثل الجاهزة من خلال وصفة الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج “على قد الإيد” المذاع على قناة “سي بي سي سفرة”.

مقادير بودرة السوبيا

كوب لبن بودرة

كوب سكر بودرة

كوب جوز هند

كوب كريم شانتي بودرة

فانيليا

لبن

سكر للتقديم

طريقة عمل بودرة السوبيا

في بولة كبيرة تخلط المكونات

تحفظ في برطمان نظيف جاف

التقديم:

عند الرغبة فى تناولها على مائدة الإفطار في رمضان قومى بإحضار بودرة السوبيا وضعي كمية مناسبة منها مع اللبن والسكر وذلك حسب الرغبة

