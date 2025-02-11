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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل جوائز مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية
أحمد إبراهيم

أعلن مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرجة هالة جلال فى دورته 26 عن جوائز مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة.  

وفاز بجائزة أفضل فيلم "خط التماس" للمخرجة سيلفي باليو 
بينما حاز على جائزة فيبريسي
للفيلم المصرى "كان صباح وكان مساء، يوما واحدا" للمخرج يوحنا ناجي. 
شهدت فعاليات الدورة الـ26 عروضًا لمجموعة متنوعة من الأفلام التسجيلية والقصيرة، إلى جانب إقامة ندوات وورش عمل متخصصة بمشاركة صناع السينما والنقاد من مصر وخارجها، بالإضافة إلى تكريم شخصيات سينمائية بارزة أثرت في مجال الأفلام التسجيلية والقصيرة.

يعد مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، الذي تأسس عام 1991، أحد أقدم المهرجانات المتخصصة في هذا النوع من السينما على مستوى العالم العربي، ويهدف إلى تسليط الضوء على الأفلام التي تعكس قضايا إنسانية واجتماعية، وتشجيع الإبداع في مجال الأفلام غير الروائية.

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