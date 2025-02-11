قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس: نجدد رفضنا لتصريحات ترامب بشأن تهجير شعبنا من قطاع غزة
رئيس حزب الحركة الوطنية: مصر ستظل سندا للقضية الفلسطينية
بيراميدز يفقد عددا كبيرا من لاعبيه في مواجهة حرس الحدود بالدوري
أمين الفتوى: احترام السائح جزء لا يتجزأ من تعزيز رسالة الإسلام
سمير فرج: نقوم بتجهيزات هندسية وعسكرية في سيناء للاستعداد الكامل
تحت أنظار "مرموش".. مانشستر سيتي يتفوق على ريال مدريد في الشوط الأول
سر قناة بن غوريون وعلاقتها بمخطط ترامب.. سمير فرج يكشف
أمين الفتوى يوضح ضوابط التعامل مع السياح عند البيع والشراء
بعد لقاء ترامب والعاهل الأردني.. تطور كبير في مسألة نقل سكان قطاع غزة| ماذا يحدث؟
هتشتريها بكام بكرة؟.. سعر الدواجن البيضاء بالأسواق
حلو ووحش.. تامر أمين يعلق على الموقف الرومانسي بين مدير مدرسة وزوجته أمام الطلاب
7 غرز.. إصابة رامي ربيعة بجرح قطعي وخضوعه لجراحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أمين الفتوى: احترام السائح جزء لا يتجزأ من تعزيز رسالة الإسلام

السياحة
السياحة
محمد شحتة

أكد الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أهمية التعامل الحسن مع السائحين، مشيرًا إلى أن السائح لا يُعتبر مجرد ضيف عابر، بل هو "ضيف البلد"، وله حق أكبر في معاملة حسنة، حيث يكون وجهًا لبلدنا وثقافتنا وديننا في نظر العالم.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح: "السائح هو الانطباع الأول الذي قد يكون له تأثير طويل الأمد على كيف يُنظر إلى ديننا وثقافتنا."

وأوضح: "السلوك الذي نتبعه في التعامل مع السائحين له دور بالغ في نقل صورة حقيقية عن الإسلام والمسلمين، “كيف نتعامل مع هذا السائح؟ ما هي الأخلاق التي نعرضها؟ كيف نُظهر له سماحة الإسلام؟ هذه أسئلة مهمة لأن التعامل السيئ مع السائح قد يؤدي إلى انطباع خاطئ عن الإسلام”.

وتابع: “لقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية معاملة أهل الذمة والمستأمنين معاملة حسنة، حيث قال في الحديث الشريف: 'من أذى ذميًا فقد آذاني'، هذه المبادئ الشرعية تفرض علينا مسؤولية في التعامل مع غير المسلمين والسائحين على حد سواء”.

وشدد على ضرورة الاحترام المتبادل بين الثقافات، قائلًا: “عندما نتعامل مع السائح، نتعامل مع ثقافات مختلفة، مع أشخاص من ديانات وآراء وأفكار متنوعة، لابد من احترام هذا الاختلاف، فلا ينبغي أن نُظهر أي نوع من الجفاء أو التنمر، بل على العكس يجب أن نُظهر الجمال الذي يحمله الإسلام في تعاليمه”.

وأضاف أن التعامل الحسن مع السائح يتطلب التواضع والكرم والبعد عن أي تصرفات قد تعكس صورة سلبية عن المسلمين، ويجب أن يكون المسلم دائمًا في أفضل صورة تعكس جمال الإسلام، ويجب أن تظهر أخلاقنا السمحة في تعاملنا مع الآخرين، بما في ذلك السائحين.

وتابع: "الإسلام يعزز من قيمة الاحترام والتعايش بين الناس، ويُعلمنا أن نتعامل مع جميع البشر بنفس القدر من اللطف والرحمة، بغض النظر عن اختلافاتهم، وإن احترام السائح هو جزء لا يتجزأ من تعزيز رسالة الإسلام في العالم".

الإفتاء السائحين السائح ضيف البلد معاملة حسنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أموال

موعد صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين بالدولة

جانب من الاجتماع

4 قرارات عاجلة من نقابة أطباء الأسنان بشأن تكليف دفعة 2023

الأمطار

الجو هيمطر.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان هذه المناطق.. فيديو

واقعة مدرسة الحسينية

القصة الكاملة لوكيلة مدرسة الحسينية وزوجها.. تعاطف السوشيال في مواجهة عقاب رسمي| من ينتصر؟

ملك الأردن

العاهل الأردني: ننتظر خطة من مصر بشأن غزة

الكارت الموحد

مميزات الكارت الموحد بديل بطاقة التموين وخطوات الحصول عليه

بعثة الحج

بالأسماء والتخصصات .. الصحة تعلن قائمة الفائزين في بعثة الحج الطبية 2025

ترامب وملك الأردن

مافيش فايدة .. تفاصيل لقاء ترامب والعاهل الأردني في واشنطن

ترشيحاتنا

مي الغيطي

كسر في الحوض وجــروح.. مي الغيطي تروي تعرضها لحادث خطير

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

كــ وارث طبيعية وأحداث سياسية | ماذا يحدث؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

البرد مستمر .. الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس

بالصور

حبيبة الملايين.. السوق المصري يودع سيارة الشعب الشهيرة

BYD f3
BYD f3
BYD f3

هتتبسط فى رمضان وهتخس.. 11 نوع من ياميش رمضان ينقص الوزن

ياميش رمضان
ياميش رمضان
ياميش رمضان

إزالة 90 مخالفة وتنفيذ قرارات غلق وتشميع بالعاشر من رمضان |صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

بعد نجاحها بدبي.. مسرحية وحيد في المنزل لسامح حسين تستعد لجولة خليجية

مسرحية وحيد في المنزل
مسرحية وحيد في المنزل
مسرحية وحيد في المنزل

فيديو

سلوى عثمان مع تقى الجيزاوي

سلوى عثمان تكشف السبب الرئيسي للطلاق في الوسط الفني | فيديو

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسلات رمضان 2025.. خيانة ومواجهة في برومو وتقابل حبيب

مسلسل ولاد الشمس

مسلسلات رمضان 2025.. محمود حميدة يعاقب أبناءه في برومو ولاد الشمس

مسلسل عايشة الدور

مسلسلات رمضان 2025.. كوميديا دنيا سمير غانم في برومو مسلسل عايشة الدور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد