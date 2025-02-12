تفاصيل معاقبة 3 عاطلين بالسجن 5 سنوات بتهمة التزوير

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ، بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامهم بتزوير توكيلات رسمية علي غير الحقيقة في النزهة .

تلقي قسم شرطة النزهة، معلومات تفيد قيام تشكيل عصابي، بالتزوير وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين.



وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على 3 متهمين واعترفوا بتقليد أختام شعار الجمهورية وتزوير تأشيرات ورخص وبطاقات وشهادات جامعية، وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهم علي مجموعة من الأوراق مدون عليها أختام منسوب صدورها لعدة جهات حكومية، جهاز كمبيوتر يحوى بداخله علي محررات رسمية وجهازي تقطيع وتغليف.





واعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ممارسة النشاط الإجرامي التزوير مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.