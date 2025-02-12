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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 12 فبراير.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

استقرت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 12 فبراير بالبورصة والأسواق ، وذلك بعد ارتفاع دام لعدة أيام بسبب زيادة الإقبال مع قلة المعروض فى فصل الشتاء.
 

أسعار الدواجن اليوم 

واستقرت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 91 جنيها بعدما وصل إلى 87 جنيها منذ أيام قليلة، وتصل  للمستهلك بسعر 100 جنيها، كما هبطت أسعار الدواجن الأمهات حوالى 65 جنيها للكيلو  بعدما وصل سعرها  إلى 73 جنيهًا أمس وتصل للمستهلك بسعر 76 جنيها.
 

كذلك  استقر سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 90 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 100 جنيهًا.
 

وتراجع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، بعدما كان سعرها 124 حنيها وتصل للمستهلك بسعر  127 جنيهًا.
 

كما تراجع سعر كيلو البانيه بالتابعية اليوم من  220 لـ 210 جنيهًا في بعض المحلات، حسب المنطقة.
 

أسعار البيض اليوم الأربعاء 

سعر كرتونة البيض الأحمر 145 جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 145 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 129 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 133 جنيها.
 

أسعار البط اليوم

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات 11 جنيها.
كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.
كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.
لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيه.
لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .
لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.

أساسيات تربية الدواجن

من ناحية أخرى ، أشار تقرير صادر عن معهد بحوث الإنتاج الحيواني التابع لمركز البحوث الزراعية، إلى أن العنصر الأساسي لنجاح التربية هو الاهتمام بالتغذية، حيث إنها تمثل أكثر من 70% من التكاليف المتغيرة للإنتاج، وقال التقرير: “الأبحاث العلمية تركز على تعظيم الاستفادة من المكونات العلفية عبر تحسين عمليات الهضم والاستفادة من العناصر الغذائية بأقل كميات ممكنة”.


وأضاف التقرير أن نجاح عملية التربية يعتمد بشكل أساسي على التغذية السليمة، كما أن التكلفة المرتفعة للتربية في الوقت الحالي تتطلب دراسة دقيقة لكيفية تقليل الهدر وتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة بأقل التكاليف.

وأشار التقرير إلى أن بعض المربين يقعون في خطأ تقليل عدد مراحل التغذية إلى مرحلتين فقط بدلاً من 3 أو 4 مراحل، ظنًا منهم أن زيادة البروتين في العلف ستؤدي إلى نمو أسرع، وحذر التقرير من أن هذا التصرف يؤدي إلى زيادة نسبة حمض اليوريك داخل أجسام الدواجن، مما يشكل عبئًا على الكلى وقد يتسبب في مشكلات صحية للطائر.

اختلاف نسب البروتين 


وأكد التقرير أنه يجب مراعاة اختلاف نسب البروتين وفقًا للغرض من التربية في مزارع الدواجن، فعلى سبيل المثال السلالات التجارية مثل الفراخ البيضاء تحتاج إلى مستويات مرتفعة من البروتين بسبب سرعتها في النمو وكفاءة تمثيلها الغذائي، بينما تحتاج السلالات البلدية إلى مستويات أقل من البروتين. 

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