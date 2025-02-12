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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط سيدة وطليقها بتهمة قتل زوجها في المنوفية

ضبط زوجة بتهمة قتل زوجها في المنوفية.. ارشيفية
ضبط زوجة بتهمة قتل زوجها في المنوفية.. ارشيفية
مروة فاضل

تمكنت قوات أمن المنوفية من كشف غموض العثور علي جثة سائق متوفيا داخل منزله بمدينة شبين الكوم واتهام نجله لزوجته الثانية.

وتبين أن وراء الواقعة زوجة المجني عليه وطليقها السابق وذلك عقب اتفاقهم علي العودة مرة أخري وطلاقها من زوجها الحالي.

واعترفت المتهمة وطليقها عقب اشتراكهم مع شخص آخر بالتخلص من الزوج حيث حضرت الي شقة الزوجية لأخذ منقولات الزوجية بصحبة طليقها واعترض زوجها ونشبت بينهم مشاجرة قام علي أثرها طليق المتهمة بكتم انفاس زوجها حتي وفاتها وتركوه وفروا هاربين.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية قد تلقي  إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بتلقيهم بلاغا بالعثور علي جثمان سائق متوفيا داخل شقته بالحي القبلي.

وبالانتقال تبين العثور علي جثمان “ خ.ع ” 50 عاما سائق متوفيا واتهم نجله زوجته الثانية بالتسبب في وفاته.

وبعد فحص الكاميرات والأدلة تبين أن الزوجة الثانية وطليقها وشخص آخر هم السبب في وفاة الزوج، وتم حبسهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المنوفية محافظة المنوفية مقتل سائق أمن المنوفية

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