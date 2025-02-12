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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يكرم متدربي برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

كرم  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، متدربي برنامج " المرأة تقود للتنفيذيات " وذلك عقب الانتهاء من فترة تدريبهن العملي الميداني بمحافظة المنوفية خلال الفترة من 13 يناير وحتي 10 فبراير ،جاء ذلك  بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب في مجال التدريب وبناء القدرات للجهاز الإداري .

حيث أهدى محافظ المنوفية المتدربات درع المحافظة وهدايا تذكارية ، مؤكداً أن برنامج " المرأة تقود للتنفيذيات " يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتمكين المرأة في مختلف المجالات وتأهيلها للقيادة تماشياً مع أهداف الدولة ورؤية مصر 2030، كما أشار المحافظ إلى أن البرنامج يعد جزءاً من جهود الدولة للاستثمار في رأس المال البشرى لتعزيز قدرات ومعارف المرأة وتنمية المهارات الشخصية والمهنية لتحسين أدائها في بيئة  العمل والمشاركة في صناعة واتخاذ القرار بمختلف مؤسسات الدولة ، لافتاً عن أهمية الأكاديمية الوطنية ودورها الهام في تنفيذ العديد من البرامج لتأهيل المرأة سواء علي مستوى القيادي والمهني والإداري وذلك وفقاً أحدث النظم والأساليب التدريبية الحديثة. 

ومن جانبهم قدم المتدربات شكرهن وتقديرهن لمحافظ المنوفية ونائبه على حفاوة الاستقبال وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لهن  طوال فترة التدريب بالمحافظة، ووضع برنامج للتدريب العملي للتعرف على أسلوب وأنماط جوانب العمل بمختلف القطاعات وخاصة الملفات الهامة والحيوية ، مثمنين جهود المحافظ الميداني لمتابعة جميع المشروعات المنفذة على أرض الواقع وتحقيق تنمية مستدامة ، فضلاً عن التواصل المباشر مع مختلف شرائح المجتمع للارتقاء بمستوى الخدمات.

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