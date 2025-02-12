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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة يحدد موعد بطولة كأس مصر

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
منار نور

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم، منتصف شهر أبريل المقبل، موعدًا مبدئيًا لإقامة نهائي بطولة كأس مصر، موسم 2024-2025.


وتنطلق مباريات دور الـ8 من بطولة كأس مصر يوم الثلاثاء 11 مارس المقبل، ويلتقي الفائز من مواجهة الزمالك ومودرن سبورت مع فريق سموحة.

وفي نفس اليوم، يواجه الجونة نظيره سيراميكا، في لقاء قوي يسعى خلاله الفريقان لحجز بطاقة التأهل لنصف النهائي.

وتستكمل المواجهات يوم الأربعاء 12 مارس، إذ يلتقي الفائز من مباراة بيراميدز والمقاولون العرب مع إنبي في مواجهة مرتقبة


كما تقام مباراة ثانية تجمع الفائز من مواجهة غزل المحلة وفاركو مع الفائز من مباراة البنك الأهلي والمصري، لتحديد الطرف الأخير في الدور نصف النهائي.

وتقام مواجهات نصف النهائي، يومي الجمعة والسبت 14 و15 مارس

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