نائب يشيد بتعهد وزارة النقل ومحافظة الشرقية تطوير محطة القرين ونفق أبو حماد

أعلن النائب ثروت سويلم ، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، موافقة وزارة النقل ، علي تطوير وتشغيل محطة قطار القرين ,والتي تخدم آلاف المواطنين.

وأكد سويلم ، في تصريحات صحفية اليوم ، أن لجنة النقل بمجلس النواب ، ناقشت خلال اجتماعها أمس ، طلب إحاطة قدم بشأن استكمال أعمال تطوير وتشغيل المحطة ، لافتا إلي أن مدير تشغيل المحطات بالوزارة تعهد بسرعة التنفيذ ، والبدء في أعمال التشغيل صباح باكر مع زيادة عدد العمالة في المحطة.

ووجه النائب ثروت سويلم ، الشكر لافريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النقل والصناعه علي توجيهاته بتطوير وتشغيل محطه القرين ، لاسيما أن المواطنين عانوا لفترة طويلة من عدم تشغيلها مشيدا بجهود الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية ، في توفير كافة الدعم لتطوير المحطة.

كما ناقش النائب ثروت سويلم ، خلال الاجتماع مشكلة نفق مركز ابو حماد محافظة الشرقية ، والذي يحتاج أيضا الي تطوير وتوسعة ورفع كفاءة ،وهو ما عقب عليه الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، بعمل تطوير أولي للنفق وذلك لحين إشاء نفق موازي بالتنسيق مع السكه الحديد.