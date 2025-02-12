محافظ المنيا يتفقد مجمع الخدمات الحكومية بقرية المعصرة في ملوي

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم الأربعاء، جولة داخل مجمع الخدمات الحكومية بقرية المعصرة بمركز ملوي وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وأكد المحافظ حرص القيادة السياسية على وصول كافة الخدمات التي من شأنها توفير حياة كريمة لجميع فئات المواطنين وفي كل موقع من مواقع العمل.

وخلال جولته، استمع المحافظ لشرح مفصل حول المجمع، والمقام على مساحه ٦٠٠م٢، يشمل دورا أرضيا و٢ علوي، كما يشمل ٩ مكاتب خدمية ،منها مركز تكنولوجي وتضامن اجتماعي ومكتب بريد وسجل مدني، ومجلس محلي ووحده محلية وشهر عقاري.

وتابع المحافظ انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي ، مؤكداً على أهمية دور المراكز التكنولوجية في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، مشدداً على ضرورة تبسيط الإجراءات وتفعيل آليات التواصل بشكل حضارى مع المواطنين .

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس أحمد خلف رئيس مركز ومدينة ملوى ، ومسؤولو التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة .