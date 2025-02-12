حسني عبد ربه يهاجم مجلس ادارة الاسماعيلي بعد الخسارة امام الجونة

هاجم حسنى عبد ربه نجم الإسماعيلى السابق الجهاز الفني ولاعبى الفريق اليوم بعد الخسارة أمام الجونة بهدفين نظيفين في الجولة ال ١٣ عشر من مسابقة الدوري الممتاز.



وقال عبدربه خلال الاستديو التحليلى للمباراة على أون تايم أن اللاعبين والجهاز الفني لم يحضروا المباراة وأن الفريق ارتكب أخطاء بالجملة بداية من حراسة المرمى حتى الخط الهجومى ، مشيرا في الوقت نفسه أن تشكيلة الفريق من البداية جاءت خاطئة وهو ما أدى في النهاية للهزيمة .

وطالب نجم الإسماعيلى الأسبق لاعبى الفريق القدامى ممن لهم كلمة داخل الفريق وعلى رأسهم على أبو جريشة بالتدخل وإنقاذ الموقف قبل فوات الآوان خاصة وأن الدراويش يعانون بشدة بعد توقف رصيدهم عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر وأصبحوا قريبين من مركزى الهبوط .