مينفعش الإساءة لطليقك| سعاد صالح توجه رسالة لـ بسمة بوسيل على الهواء.. فيديو

علقت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على تصريحات الفنانة بسمة بوسيل، بشأن انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، والتي أحدثت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

وقالت سعاد صالح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل، المذاع على قناة صدى البلد 2، إن ربنا سبحانه وتعالى قال: «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»، هذا الخطاب وإن كان موجه في الأساس للزوج، فهو أيضًا يتوافق مع الزوجة، ويجب بعد الطلاق يكون كل منهما قريب نفسيًا من الآخر لوجود مصلحة بينهما وهي الأطفال.

حكمة بعد الطلاق

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن هناك ثمرة وهي الأطفال، فلا يصح أبدًا الإساءة للزوج حتى بعد الطلاق؛ لأن هذا سيكون إساءة لحياتي معه أثناء الزواج، ويجب أن يكون بين الزوجين تعقل وحكمة بعد الطلاق.