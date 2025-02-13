اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم بالشروع في قتل شاب بالنزهة

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل آخر، وإحداث عاهة مستديمة له.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم (س. م)، 23 سنة، بدائرة قسم النزهة في غضون يونيو الماضي ضرب المجني عليه (م. ع) عمدا، بأن أطلق صوبه طلقة من فرد خرطوش، استقرت بعينه اليمني، محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي تخلف لديه جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، تمثلت بفقد الإبصار للعين اليمني تقدر نسبتها بنحو 40 %.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم حاز وأحرز سلاحا ناريا، غير مششخن فرد خرطوش، بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.