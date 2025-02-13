اصطفاف المعدات ومعسكر الإيواء ضمن مشروع التدريب العملى المشترك بمدينة أسوان الجديدة

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، واللواء أ.ح أسامة عبد الحميد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بمرافقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية بتفقد موقع إصطفاف العربات والمعدات بمدينة أسوان الجديدة ضمن فعاليات مشروع التدريب العملى المشترك " صقر 145 " لمجابهة الأزمات والكوارث .

والذى ضم 50 % من قوة المعدات والسيارات ، وقد تم إستعراض عدد من البيانات العملية لتحديد أدوار المعدات والتأكد من قدرتها على القيام بالمهام الموكلة إليها .

كما تفقد محافظ أسوان وقائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى معسكر الإيواء ، وتم تقديم فقرات لفرقة أسوان للفنون الشعبية بالمسرح الرومانى ، وقد سبق ذلك تقديم التوجيه الطبوغرافى والتكتيكى .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمراجعة الدورية الشاملة لكافة الإمكانيات والمعدات لسرعة التعامل مع أى أحداث طارئة والحد من تداعياتها حفاظاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم .

ومن جانبه قدم محافظ أسوان شكره لقيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى على دورها الوطنى فى تنظيم وتنفيذ التدريبات العملية لمجابهة الأزمات والكوارث ، ولاسيما فيما يتعلق بالتدريب العملى والذى يهدف إلى تدقيق قاعدة البيانات للجهات المشاركة عن المعدات وصلاحياتها الفنية وتجهيز المعسكرات والمهمات لمواجهة أى أزمات طارئة أو كوارث طبيعية .

وأكد المحافظ على أن الدولة تهتم حالياً بعلم إدارة الأزمات والكوارث وإحكام السيطرة فى الأحداث المفاجئة والتعامل معها ومع تداعياتها بمتابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .