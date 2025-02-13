قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلان حكومي رسمي.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في مرتبات الحكومة والقطاع الخاص
إصابات بانفجار قنبلة يدوية في مدينة جرونوبل الفرنسية .. فيديو
هل يجب صيام يوم النصف من شعبان وإحياء ليلته؟ .. دار الإفتاء تجيب
تعرف على المستندات المطلوبة للحصول على رخصة السايس طبقا للقانون
6 أيام إجازة رسمية في الطريق.. مفاجأة للموظفين والطلاب
أمور تمنع مغفرة الله ليلة النصف من شعبان.. داعية يكشف عنها
قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم الخميس
بسبب جردل الغسيل.. تطورات مثيرة في مصرع رضيعة أبو النمرس
تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الخميس
البلدى تبدأ من 250 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم الخميس بالأسواق
تجاوز أندي كول.. تاريخ جديد لـ محمد صلاح في البريميرليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اصطفاف المعدات ومعسكر الإيواء ضمن مشروع التدريب العملى المشترك بمدينة أسوان الجديدة

التدريب العملى المشترك
التدريب العملى المشترك
محمد عبد الفتاح

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، واللواء أ.ح أسامة عبد الحميد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بمرافقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية بتفقد موقع إصطفاف العربات والمعدات بمدينة أسوان الجديدة ضمن فعاليات مشروع التدريب العملى المشترك " صقر 145 " لمجابهة الأزمات والكوارث .

والذى ضم 50 % من قوة المعدات والسيارات ، وقد تم إستعراض عدد من البيانات العملية لتحديد أدوار المعدات والتأكد من قدرتها على القيام بالمهام الموكلة إليها .

كما تفقد محافظ أسوان وقائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى معسكر الإيواء ، وتم تقديم فقرات لفرقة أسوان للفنون الشعبية بالمسرح الرومانى ، وقد سبق ذلك تقديم التوجيه الطبوغرافى والتكتيكى .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمراجعة الدورية الشاملة لكافة الإمكانيات والمعدات لسرعة التعامل مع أى أحداث طارئة والحد من تداعياتها حفاظاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم .

ومن جانبه قدم محافظ أسوان شكره لقيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى على دورها الوطنى فى تنظيم وتنفيذ التدريبات العملية لمجابهة الأزمات والكوارث ، ولاسيما فيما يتعلق بالتدريب العملى والذى يهدف إلى تدقيق قاعدة البيانات للجهات المشاركة عن المعدات وصلاحياتها الفنية وتجهيز المعسكرات والمهمات لمواجهة أى أزمات طارئة أو كوارث طبيعية .

وأكد المحافظ على أن الدولة تهتم حالياً بعلم إدارة الأزمات والكوارث وإحكام السيطرة فى الأحداث المفاجئة والتعامل معها ومع تداعياتها بمتابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

اخبار محافظة اسوان محافظة اسوان اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه منحة من الحكومة في رمضان لهؤلاء.. كيف تحصل عليها ؟

1000 جنيه منحة من الحكومة في رمضان لهؤلاء.. كيف تحصل عليها؟

الأهلي

إصابة خطيرة.. تفاصيل الحالة الصحية لنجم الأهلي قبل مواجهة الزمالك

الدكتور مصطفى مدبولي

قبل عرضها على الرئيس| الحكومة تضع اللمسات النهائة على حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل

رامي ربيعة

رامي ربيعة نجم الأهلي ينهي اتفاقه مع الفتح السعودي

الطقس في مصر

أمطار تضرب شمال البلاد والبرودة مستمرة غدا .. وهذا موعد تحسن الطقس

قصة سفاح المعمورة

سفاح المعمورة.. لماذا أنهى محامي الإسكندرية حياة سيدتين وسر التابوت؟

أرشيفية

بعد خطة ترامب المرفوضة دوليًا.. هذا سعر الدولار الآن

د. علي جمعة

6 أشخاص محرومون من رحمة الله في ليلة النصف من شعبان.. احذر أن تكون منهم

ترشيحاتنا

أرشيفية

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-2-2025

خلال الحفل

اختتام مشروع E-NABLE الممول من الاتحاد الأوروبي لدعم النمو الاقتصادي في ليبيا

بالصور

طريقة عمل صوص الفراولة اللذيذ

طريقة عمل صوص الفراولة
طريقة عمل صوص الفراولة
طريقة عمل صوص الفراولة

أفضل الطرق لحفظ الخبز طازجًا لأطول فترة ممكنة

افضل الطرق لحفظ الخبز طازجًا لأطول فترة ممكنة
افضل الطرق لحفظ الخبز طازجًا لأطول فترة ممكنة
افضل الطرق لحفظ الخبز طازجًا لأطول فترة ممكنة

اخلط حب الرشاد مع الحليب واكتشف فوائده

حب الرشاد مع الحليب
حب الرشاد مع الحليب
حب الرشاد مع الحليب

درة تثير الجدل بإطلالة غريبة |شاهد

.درة تثير الجدل بإطلالة غريبة
.درة تثير الجدل بإطلالة غريبة
.درة تثير الجدل بإطلالة غريبة

فيديو

أسما إبراهيم

عملولي سحر وأقرب الناس خانّي.. أسما إبراهيم تكشف أحداث مرعـبة في حياتها

ياسمين عبد العزيز

أول رد من ياسمين عبد العزيز بعد شائعة ارتباطها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

المزيد