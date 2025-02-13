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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شديد البرودة .. الأرصاد تصدر تحذيرات بسبب حالة الطقس المتوقعة اليوم

شديد البرودة
شديد البرودة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، اليوم الخميس نهارًا، معتدل على شمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما عن حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر، توقع الخبراء أن يسود طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

الأرصاد : شبورة مائية صباحًا ونشاط للرياح

وعن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة، تظهر شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة، وفق بيان الأرصاد.

وتوقع خبراء الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من (2 - 2.5) متر، واتجاه والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة كذلك، وارتفاع الموج فيه من (2 - 3) أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 18 10
العاصمة الإدارية 18 09
6 أكتوبر 18 08
بنهــــا 17 09
دمنهور 17 09
وادي النطرون 17 08
كفر الشيخ 17 09
المنصورة 17 10
الزقازيق 18 09
شبين الكوم 17 09
طنطا 17 09
دمياط 18 11
بورسعيد 18 11
الإسماعيلية 19 08
السويس 18 09
العريش 17 08
رفح 17 08
رأس سدر 19 09
نخل 16 01
كاترين 12 00
الطور 19 09
طابا 17 08
شرم الشيخ 22 14
الإسكندرية 18 11
العلمين 18 11
مطروح 16 10
السلوم 18 10
سيوة 18 09
رأس غارب 22 11
الغردقة 21 13
سفاجا 22 14
مرسى علم 23 14
شلاتين 24 15
حلايب 22 17
أبو رماد 23 16
رأس حدربة 22 16
الفيوم 19 09
بني سويف 19 08
المنيا 18 06
أسيوط 19 06
سوهاج 20 08
قنا 21 09
الأقصر 22 09
أسوان 23 10
الوادي الجديد 21 09
أبوسمبل 23 11

الأرصاد شبورة مائية شديد البرودة نشاط رياح خبراء الأرصاد مضطربة

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