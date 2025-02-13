أخبار الوادي الجديد.. المحافظ يعقد اجتماعًا مع المسئولين لمتابعة ملف التقنين.. ويوجه بتوصيل خطوط التليفون بالمديريات

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:



محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعًا مع المسئولين المعنيين لمتابعة ملف التقنين

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا لمتابعة مستجدات ملف التقنين بالمحافظة، وموقف المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية الحالية، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز والمسئولين المعنيين.

وجاءت أهم التوجيهات ما يلي:

قيام المراكز بالإعلان عن المبادرات المطروحة للتيسير والتخفيف عن المواطنين في منظومة التصالح في مخالفات البناء بجميع وسائل الإعلام المتاحة.

تحرير محاضر نيابة أو إزالة للمخالفين والمتقاعسين عن منظومة التقنين بحسب الحالة.



سحب الأرض من الحالات المرفوضة من دخول المنظومة، وبعد الاسترداد يتم إعادة طرحها للمنتفعين.

عرض مقترح لتقنين وتسوية حالات مخالفات البناء للمواطنين الذين قاموا بالمخالفة بعد القانون؛ لتقنين أوضاعهم وتحصيل حق الدولة طالما أن المباني مأهولة بالسكان.

◾️تكليف المراكز بسرعة إرسال مستندات الصرف الخاصة بالخطة الاستثمارية في موعد غايته الخميس ١٣ فبراير ٢٠٢٥ كحد أقصى؛ لتدبير اعتمادات خطة الفترة الثالثة.

عرض بيان بالمستهدف تحصيله شهريًا من المصالح والمصانع بخصوص رسوم النظافة والإجراءات التي تم اتخاذها حيال المتقاعسين عن السداد.

تفويض رؤساء المراكز في اتخاذ إجراءات قطع المرافق (مياه - كهرباء) عن الجهات والمصانع الممتنعة عن سداد رسوم النظافة.

عرض المطلوب من اعتمادات تشغيل منظومة النظافة بكل مركز.



تمهيدًا لإدراجه بمنظومة التأمين الصحي .. محافظ الوادي الجديد يتفقد المركز الطبي بالخارجة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،صباح اليوم، المركز الطبي بمدينة الخارجة، يرافقه الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

حيث تفقد الزملوط منشآت المركز الطبي والخدمات المقدمة به تمهيدًا لإدراجه في منظومة التأمين الصحي الشامل بما يساهم في حصول أكبر عدد من المواطنين على الخدمات الصحية المدعمة، موجهًا بسرعة إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة للتنسيق مع وزارة الصحة.

ياتي ذلك حرصًا على تطوير المنظومة الطبية والارتقاء بالخدمات المقدمة بها.

توصيل خطوط التليفون بالمديريات والمصالح الحكومية في عاصمة الوادي الجديد

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا موسعًا بمديري المديريات والمصالح الحكومية؛ لمتابعة سير منظومة العمل بالعاصمة الجديدة للمحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد.

وجه المحافظ بالتنسيق مع مديرية الإسكان بشأن احتياجات ومطالب توصيل خطوط التليفون لسرعة إنهاء إجراءات التوصيل، وفي سياق متصل وجه الزملوط بتوثيق خروج ودخول سيارات المديريات عن طريق ملصقات مرقمَّة على كل سيارة.

كما وجه كافة المديريات والمصالح بالمشاركة صباح الغد في إطلاق قوافل المساعدات المتجهة للأشقاء الفلسطينيين بغزة.

وكيل تعليم الوادي الجديد يطرح مجموعة من الأسئلة على الطلاب

أجرى الدكتور سامى فضل مدير مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمدرسة ملحقة المعلمين الابتدائية بالخارجة، ضمن سلسلة جولاته الميدانية لمدارس المحافظة للاطمئنان على إنتظام العملية التعليمية، والوقوف على المستوى التحصيلى لهم.

ومن داخل الفصول الدراسية شارك الدكتور سامى فضل وكيل التعليم بالمحافظة المعلمين فى شرح درس اليوم، وطرح مجموعة من الأسئلة على الطلاب بالصفوف الدراسية المختلفة، وسط تجاوب وتفاعل متميز فى تلقى الإجابات، وتم تحليل النتائج لإثراء الطلاب بالمعلومات القيمة حول المنهج الدراسى.

ووجه مدير المديرية طلاب المدرسة بضرورة الجد والاجتهاد من الجميع، والعمل دائما لمصلحة الطالب الهدف المنشود دائما والعمل عل تهيئة بيئة مدرسية مناسبة للطلاب؛ لتحقيق أفضل النتائج الإيجابية على الدوام.