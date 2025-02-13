مميز وقراراته صح.. إبراهيم سعيد يرشح لاعبا للانضمام للأهلي

رشح إبراهيم سعيد، نجم الأهلي السابق، لاعبًا مميزًا للتواجد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية النهار: "عبد الرحمن رشدان، مدافع فريق مودرن سبورت، لاعب مميز وأرشحه للعودة لصفوف الأهلي في الموسم المقبل".

أضاف: "عبد الرحمن رشدان، لاعب مميز وقراراته صح، ويستحق يعود للأهلي في الموسم المقبل بعد المستوى المميز الذي يقدمه مع فريق مودرن".

وكان عبدالرحمن رشدان، انتقل لصفوف مودرن، في يناير 2024 قادمًا من النادي الأهلي، لمدة موسمين ونصف الموسم على سبيل الإعارة.