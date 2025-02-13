أشرف خضر: الإسماعيلي من سيئ إلى أسوأ.. وعلى الجميع التكاتف لإنقاذه

أعرب أشرف خضر، النجم السابق للنادي الإسماعيلي، عن أسفه واستيائه من النتائج السلبية التي يواصل الفريق الأول لكرة القدم تحقيقها في بطولة الدوري المصري الممتاز، جاء ذلك عقب الخسارة التي مني بها الفريق اليوم أمام نادي الجونة بهدفين دون رد.

وأوضح خضر، خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة حمد إبراهيم يعمل في ظروف صعبة للغاية، وذلك بسبب وقف القيد والظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي، قائلاً: «الله يكون في عون أي حد بيشتغل جوه نادي الإسماعيلي».

وناشد أشرف خضر جميع لاعبي الإسماعيلي السابقين ومجالس الإدارة بالتكاتف في هذه المرحلة الصعبة من أجل نهوض الفريق من الموقف الصعب في الدوري.، قائلا: «يجب تكاتف أسرة نادي الإسماعيلي للمرور من هذه المرحلة الصعبة».

وأشار خضر إلى أن نادي الإسماعيلي يسير في اتجاه من سيء إلى أسوأ، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود من أجل إنقاذ الفريق من هذا الوضع.

