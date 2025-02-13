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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشمال القطري يوضح حقيقة التراجع عن ضم أكرم توفيق

اكرم توفيق
اكرم توفيق
رباب الهواري

أكد الإعلامي خالد الغندور، خلال برنامجه “ستاد المحور”، أنه تواصل مع مسؤولين داخل نادي الشمال القطري بعد انتشار أخبار تفيد بتراجع النادي عن التعاقد مع لاعب الأهلي المصري أكرم توفيق.

وأوضح الغندور أن المصادر الرسمية داخل النادي القطري نفت بشكل قاطع هذه الأنباء، مؤكدة تمسكها الكامل بإتمام الصفقة. كما شدد المسؤولون على أن الأخبار المتداولة حول إلغاء التعاقد غير صحيحة تمامًا ولا تمت للواقع بصلة.

وأشار الغندور إلى أن أكرم توفيق وقع رسميًا على عقود الانضمام إلى صفوف الشمال القطري، وأن إدارة النادي ملتزمة بإتمام الصفقة وفق الاتفاق المبرم. وأكد أن اللاعب سينضم إلى الفريق القطري وفقًا للجدول الزمني المحدد دون أي تغييرات أو عراقيل.

وأضاف الإعلامي المصري أن هذه الشائعات ربما تهدف إلى إثارة الجدل والتشويش على الصفقة، لكن الحقيقة الثابتة هي أن أكرم توفيق أصبح لاعبًا رسميًا في صفوف الشمال القطري، ولا توجد أي نية للتراجع عن ضمه.

وشدد الغندور على أهمية تحري الدقة عند نقل الأخبار، مشيرًا إلى أن التأكد من المصادر الرسمية يظل الحل الأمثل لتجنب نشر معلومات غير صحيحة قد تؤثر على اللاعبين والأندية.

يذكر أن أكرم توفيق يعد من أبرز لاعبي خط الوسط في مصر، وقد تألق مع النادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة، مما جعله محط اهتمام العديد من الأندية داخل وخارج مصر. وجاء انتقاله إلى الشمال القطري ضمن خطط النادي لتعزيز صفوفه استعدادًا للموسم المقبل.

واختتم الغندور حديثه بالتأكيد على أن الشمال القطري ملتزم بإتمام جميع الإجراءات المتعلقة بالتعاقد مع أكرم توفيق، وأن اللاعب سيبدأ مشواره الجديد مع الفريق قريبًا.

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