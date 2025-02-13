إسماعيل العوامي يترشح لعضوية مجلس الصحفيين

تقدم الكاتب الصحفي إسماعيل العوامي، مدير تحرير جريدة “الأهرام”، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين (فوق السن) في انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في 7 مارس المقبل.

وتغلق اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، اليوم الخميس 13 فبراير، باب تلقي طلبات الترشح.

وواصلت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة جمال عبد الرحيم، السكرتير العام، أمس الأربعاء 12 فبراير 2025م، تلقي طلبات الترشح لمقعد نقيب الصحفيين، و6 من أعضاء مجلس النقابة، حيث تلقت اللجنة 14 طلبًا جديدًا للترشح ليصل إجمالي عدد المرشحين (43) مرشحًا منذ فتح باب الترشح يوم الأحد الماضي وحتى الآن، بينهم (10) مرشحين على مقعد النقيب، و(33 ) مرشحًا لعضوية مجلس النقابة.

