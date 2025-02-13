قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ورش عمل لاكتشاف الموهوبين من أطفال المدارس المصرية بالجامعة الألمانية بالقاهرة|تفاصيل
موعد مباراة قمة «الأهلي والإسماعيلي» في الدوري
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 13-2-2025
12 دولة أوروبية تدعو مجموعة السبع لخفض إيرادات روسيا من الطاقة
خطأ موظفين بهيئة المساحة يكلفهما 14 مليون جنيه.. قرار رادع من مجلس الدولة
الشرق الأوسط للسياسات: تطورات إيجابية في العلاقات بين ترامب وبوتين
بمناسبة شهر رمضان.. الداخلية توفر السلع الغذائية بتخفيضات كبيرة
وزير قطاع الأعمال : تطوير وإضافة خطوط إنتاج ومستحضرات حديثة بشركات الأدوية
جروس يقترب من الرحيل عن الزمالك والبديل مدرب الأهلي السابق ...تفاصيل
دفاع سعد الصغير: المتهم يعول 412 أسرة وهي تقف معلقة على كسب هذا الرجل
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تناقشان تطوير المجازر وإنتاج الغاز الحيوي والأسمدة العضوية
جهاز تنمية المشروعات يمول 100 تاكسي جديد بالتعاون مع محافظة السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 13-2-2025

ذهب
ذهب
ولاء عبد الكريم

يقدّم موقع "صدى البلد"، لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 13-2-2025، حيث شهدت أسواق الصاغة انخفاضًا في الأسعار، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "آي صاغة".

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجّل سعر الذهب عيار 24 حوالي 4674.25  جنيه للبيع و 4651.5 جنيها للشراء، حيث هبطت الأسعار بنحو 11.5 جنيه.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 4090 جنيهًا للبيع و 4070 جنيهًا للشراء، حيث انخفضت أسعار العيار بنحو 10 جنيهات.

سعر الذهب اليوم
 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 3505.75  جنيه للبيع 3488.5 جنيها للشراء، وخسر العيار نحو 8.5 جنيه.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 2726.75 جنيه للبيع و 2713.25  جنيهًا للشراء، حيث انخفضت أسعاره بنحو 6.75 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر
 

وسجل الجنيه الذهب حوالي 32720 جنيها للبيع 32560 جنيها للشراء، بانخفاض حوالي 80 جنيها.

سعر مصنعية الذهب والدمغة
 
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر
 

تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.


 

أسعار الذهب سعر الذهب اليوم الذهب الذهب في مصر آي صاغة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 أيام إجازة رسمية في الطريق.. مفاجأة للموظفين والطلاب

6 أيام إجازة رسمية في الطريق.. مفاجأة للموظفين والطلاب

الذهب

لأول مرة.. توقع مستقبلي لـ جرام الذهب

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

ترامب - الملك عبدالله

ترامب لـ شعب الاردن: ملككم رجل عظيم وأحد القادة الحقيقيين في العالم

ابراهيم سعيد

بيعمل شو وكوارث.. إبراهيم سعيد يفتح النار على لاعب الأهلي

أرشيفية

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الخميس

إنجي مراد

ما علاقة أمها؟.. مفاجأة جديدة حول وفاة إنجي مراد أثناء الولادة

كمال أبو رية

بعد انقلابها .. لجنة فنية من مهندسي المرور لفحص سيارة كمال أبو رية

ترشيحاتنا

تحت مليون جنيه.. سيارات جديدة 2025 بالسوق المصري

تحت مليون جنيه.. سيارات جديدة 2025 بالسوق المصري

سيارة شاومي SU7 الجديدة قريباٌ في الأسواق العالمية

طرح سيارة شاومي SU7 الجديدة في الأسواق العالمية قريباٌ

كيفية إلغاء تنشيط أو حذف حسابك على Facebook

خطوة بخطوة إليك .. كيف تحذف حسابك على الفيسبوك نهائيا

بالصور

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ أحلام

أحلام
أحلام
أحلام

ريا أبي راشد تثير الجدل بفستان أسود في دبي| شاهد

. ريا أبي راشد
. ريا أبي راشد
. ريا أبي راشد

جورجينا تثير الجدل بفستان فوشيا| شاهد

جورجينا
جورجينا
جورجينا

طريقة تخليل البصل الصغير

تخليل البصل
تخليل البصل
تخليل البصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد