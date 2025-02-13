هل يسقط حكم تبديد المنقولات الزوجية.. ومتى؟.. القانون يجيب

تتساءل الكثير من الزوجات عن هل يسقط حكم تبديد المنقولات الزوجية؟ ومتى؟ خاصة أن قائمة المنقولات الزوجية تعتبر من أهم الحقوق المالية للزوجة، نظرًا لأنها تستحق في أي حالة من حالات الانفصال سواء كان طلاق بأنواعه أو خلع، ولكن هل يسقط الحكم الصادر في جنحة تبديد المنقولات في مدة معينة؟

إن جنحة تبديد المنقولات شأنها شأن إيصال الأمانة من حيث العقوبة، فالزوج يتسلم المنقولات من زوجته على سبيل الأمانة، وبذلك تكون العقوبة المرصودة لجنحة تبديد المنقولات الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وأن الحكم في هذه الحالة يصدر من محكمة الجنح ويسقط الحكم بتبديد المنقولات في كل الأحوال بوفاة الزوج المتهم أو مضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة.

وهناك 5 حالات لسقوط قائمة المنقولات الزوجية، وهي كالتالي:

- تقديم تنازل رسمي من الزوجة عن قائمة المنقولات الخاصة بها للزوج عند الطلاق بالخلع.

- إذا قدمت الزوجة وثيقة رسمية تفيد بأنها قامت باستلام المنقولات.

- إذا تم الطلاق بين الزوجين بالإبراء وتنازلت الزوجة عن حقوقها.

- تسقط قائمة المنقولات بانقضاء 3 سنوات إذا صدر حكم باسترداد المنقولات بالكامل ولم تقوم الزوجة بتنفيذ الحكم.

تسقط قائمة المنقولات في حالة صدور حكم باسترداد منقولات الزوجية أو صدور حكم بالتبديد لصالح الزوجة وقام الزوج بعمل عرض لتلك المنقولات واستلمتها بإحدى الطرق القانونية.