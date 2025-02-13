محافظ جنوب سيناء يبحث إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالطور

عقد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء اجتماعا اليوم بمكتبه بمدينة شرم الشيخ مع تحالف شركات طاقة عالمية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة، لبحث مقترح مشروع إنشاء "محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر العملاقة "بمدينة الطور.

ويأتي هذا المشروع اتساقاً مع متطلبات التنمية المستدامة، وذلك بعد صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 3445 لسنة 2023 بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

رحب محافظ جنوب سيناء بفكرة إقامة المشروع على أرض المحافظة نظرًا لما تتمتع به جنوب سيناء من مقومات طبيعية و طبوغرافية تدعم نجاح المشروع، والذي سيكون له فوائد كبيرة على أبناء المحافظة يُعد هذا المشروع من أبرز المشروعات التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الأخضر والحد من انبعاثات الكربون،

وخلال الاجتماع، استفسر الدكتور خالد مبارك عن القيمة الاستثمارية للمشروع وفرص العمل التي يوفرها المشروع لأبناء جنوب سيناء .

وطالب محافظ جنوب سيناء باعداد دراسة مستفيضة حول الموقع والعوائد والعمالة ، حيث أكد المستثمر الرئيسي ان فرص العمل الناتجة عن المشروع تقدر بنحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ما يعزز دور المحافظة في خلق بيئة اقتصادية قوية تدعم الشباب والمجتمعات المحلية.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن المشروع سيعتمد على الطاقة المتجددة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتوفير مصادر طاقة نظيفة.

وأكد محافظ جنوب سيناء ان مشروعات الطاقة المتجددة لها اولوية لما لها من تأثير إيجابي كبير على التنمية المستدامة في جنوب سيناء، إذ سيساهم في تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة ويعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف مصر واستراتيجية 2030.