إيمان العجوز: مصر تحاصر مخططات التهجير بسياج الرفض وسلاح الإعمار

نددت النائبة إيمان العجوز، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، بالخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تكشف بوضوح نية الاحتلال في إفشال أي جهود للتهدئة، وفرض واقع جديد يتجاهل الحقوق الفلسطينية.

وأشارت النائبة في بيان لها، إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالهدنة منذ يومها الأول، حيث وثّقت التقارير الميدانية عمليات توغل عسكري يومية، وإطلاق نار على المدنيين، واستهداف الصيادين، وتأخير الإفراج عن الأسرى، فضلًا عن عرقلة دخول المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار.

وأكدت إيمان العجوز أن الموقف المصري ثابت في دعمه للحقوق الفلسطينية، حيث تقود القاهرة جهودًا مكثفة لإعادة إعمار غزة رغم العراقيل الإسرائيلية، من خلال خطة طموحة تشمل رفع الركام، وتجهيز مناطق آمنة، وبناء وحدات سكنية، وتطوير البنية التحتية، مشيرة إلى أن مصر تتواصل مع الأطراف الدولية لضمان تنفيذ هذه الخطة، رغم محاولات الاحتلال تعطيلها.

وأكد أن مصر تحاصر مخططات التهجير بسياجٍ من الرفض المُطلق وسلاح الإعمار، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وضمان تنفيذ الاتفاقات الموقعة، مؤكدة أن استمرار الانتهاكات لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر في المنطقة، وهو ما تتحمل إسرائيل مسؤوليته الكاملة.

وأوضحت أن ما يحدث اليوم في غزة ليس مجرد صراع عابر على هدنة تُخترق كل يوم، بل هو مواجهة طويلة على هوية الأرض ومستقبلها، و إعادة إعمار غزة ليست مشروعًا إنسانيًا فحسب، بل خطوة استراتيجية تعيد رسم التوازنات في المنطقة، وتقف سدًا منيعًا أمام محاولات الاحتلال لفرض واقع جديد بالقوة.

وشدد النائبة إيمان العجوز، على ان "إسرائيل لا تريد سلامًا، بل استنزافًا. لا تبحث عن تهدئة، بل عن وقت إضافي لترتيب أوراقها على الأرض. لكن مصر، التي خبرت التاريخ جيدًا، تدرك أن الحسم لا يكون بالشعارات، وإنما بالفعل، وهذا ما تعكسه تحركاتها في ملف إعادة الإعمار”.