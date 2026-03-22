استشهاد 5 فلسطينيين في قصف مركبة للشرطة بمخيم النصيرات

أفادت مصادر محلية ارتقاء 5 فلسطينيين شهداء إثر قصف مركبة تابعة للشرطة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، نتيجة غارة جوية إسرائيلية نفذتها طائرات مسيرة.



وأوضحت المصادر أن القصف تسبب في أضرار مادية كبيرة، فيما باشرت فرق الإسعاف والإنقاذ عملياتها للوصول إلى المصابين والمناطق المتضررة.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب المحكمة القديمة بمنطقة جسر الشيخ رضوان في مدينة غزة.

وفي الخليل بالضفة الغربية..اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم طفلين خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وفي رام الله ..أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدخلي بلدتي ترمسعيا وسنجل شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أغلقت بوابة سنجل أمام المواطنين بالاتجاهين ما أدى إلى إعاقة حركتهم، وأغلقت بوابة ترمسعيا أمام الخارجين من البلدة.

وسقطت، اليوم، شظايا صواريخ في بلدتي العبيدية والشواروة شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، أن شظايا الصواريخ سقطت في أراض زراعية وقرب المنازل دون أن يبلغ عن إصابات، وتوجهت الجهات المختصة للوقوف على ذلك.