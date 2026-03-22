مستوطنون إسرائيليون يهاجمون بلدة دير شرف شمال نابلس ويشعلون النار في عدة مركبات

أفادت تقارير فلسطينية أن مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين داهمت، اليوم الأحد، بلدة دير شرف الواقعة شمال غرب نابلس، وأضرموا النار في عدة مركبات، مما أسفر عن أضرار مادية دون ذكر وقوع إصابات.

وتأتي هذه الحوادث في سياق التوتر المستمر في المنطقة، وسط تحذيرات متكررة من المجتمع المحلي بشأن تصاعد اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية.

أصيب 6 فلسطينيين بجروح، إثر اعتداء مستوطنين عليهم اليوم، الأحد، في مدينتي نابلس وسلفيت بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بالاعتداء بالضرب في قرية جالود جنوب شرق نابلس، وأحرقت أربع مركبات، ومقر المجلس القروي في هجوم للمستوطنين على القرية، كما أصيب ثلاثة آخرين برضوض، إثر اعتداء المستوطنين عليهم ورشق مركبتهم بالحجارة، غرب سلفيت.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن مجموعة من المستوطنين هاجمت مركبة كان يستقلها 3 مواطنين من بلدة بروقين، أثناء مرورها على طريق المطوي الواصل بين مدينة سلفيت وبلدة بروقين غربا ، ما أدى إلى إصابتهم برضوض.