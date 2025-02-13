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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يشارك في احتفالية الأوقاف بليلة النصف من شعبان

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

احتفلت مديرية أوقاف الغربية اليوم الخميس  لعام ١٤٤٦هـ بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة ، من رحاب المسجد الأحمدي بطنطا ، بحضور فضيلة الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية .

كما شهد الاحتفال اللواء  أشرف الجندي محافظ الغربية نائبا عن فخامة رئيس الجمهورية (حفظه الله) ، و الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية ،  والسيد العميد  وائل فتحي المستشار العسكري لمحافظة الغربية ، والسيد اللواء أحمد أنور سكرتير عام محافظة الغربية ،  وفضيلة الدكتور عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة طنطا الأزهرية وفضيلة الشيخ عبد المهيمن السيد وكيل مديرية أوقاف الغربية ، وفضيلة الشيخ محمد عبدالغني صولة مدير الدعوة بمديرية أوقاف الغربية، وفضيلة الشيخ عطا محمد عطا بسيوني مدير شئون الإدارات بالمديرية ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.


وجاء ذلك تحت رعاية أسامة الأزهري وزير الأوقاف وتحت إشراف فضيلة الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني بالوزارة .

بدأ الاحتفال عقب صلاة المغرب مباشرة بآيات من القرآن الكريم تلاها فضيلة الشيخ  علي سعد المصري، فينا  ألقى فضيلة الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف كلمة المديرية ، والتي بدأها بتهنئة الشعب المصري كله بهذه المناسبة العظيمة .
كما تحدث فيها عن بعض الدروس المستفادة من تحويل القبلة واصفا إياها بأنها ليلة التكريم والعطاء الإلهي للحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلم) .

وفي ختام كلمته دعا وكيل وزارة الأوقاف المولى (عز وجل) أن يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه ، وأن يديم علينا الأمن والأمان، واختتمت الاحتفالية بتقديم الابتهالات الدينية  والمدائح النبوية ومجلس الصلاة على النبي محمد خاتم المرسلين  من جهه  الشيخ  محمد عبد الحميد جاد .

كما وجه  اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية التهنئة لأهالي الغربية بهذه المناسبة العطرة ، داعيا المولى (عز وجل) أن يحفظ مصرنا الحبيبة ، قيادة وشعبا من كل مكروه وسوء، وأن يديم الفرح والسرور على المصريين جميعا .

محافظ الغربية طنطا الأئمة والدعاة ليلة النصف من شعبان مسجد السيد البدوى

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