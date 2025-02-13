محافظ الغربية يشارك في احتفالية الأوقاف بليلة النصف من شعبان

احتفلت مديرية أوقاف الغربية اليوم الخميس لعام ١٤٤٦هـ بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة ، من رحاب المسجد الأحمدي بطنطا ، بحضور فضيلة الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية .

كما شهد الاحتفال اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية نائبا عن فخامة رئيس الجمهورية (حفظه الله) ، و الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية ، والسيد العميد وائل فتحي المستشار العسكري لمحافظة الغربية ، والسيد اللواء أحمد أنور سكرتير عام محافظة الغربية ، وفضيلة الدكتور عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة طنطا الأزهرية وفضيلة الشيخ عبد المهيمن السيد وكيل مديرية أوقاف الغربية ، وفضيلة الشيخ محمد عبدالغني صولة مدير الدعوة بمديرية أوقاف الغربية، وفضيلة الشيخ عطا محمد عطا بسيوني مدير شئون الإدارات بالمديرية ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.



وجاء ذلك تحت رعاية أسامة الأزهري وزير الأوقاف وتحت إشراف فضيلة الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني بالوزارة .

بدأ الاحتفال عقب صلاة المغرب مباشرة بآيات من القرآن الكريم تلاها فضيلة الشيخ علي سعد المصري، فينا ألقى فضيلة الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف كلمة المديرية ، والتي بدأها بتهنئة الشعب المصري كله بهذه المناسبة العظيمة .

كما تحدث فيها عن بعض الدروس المستفادة من تحويل القبلة واصفا إياها بأنها ليلة التكريم والعطاء الإلهي للحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلم) .

وفي ختام كلمته دعا وكيل وزارة الأوقاف المولى (عز وجل) أن يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه ، وأن يديم علينا الأمن والأمان، واختتمت الاحتفالية بتقديم الابتهالات الدينية والمدائح النبوية ومجلس الصلاة على النبي محمد خاتم المرسلين من جهه الشيخ محمد عبد الحميد جاد .

كما وجه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية التهنئة لأهالي الغربية بهذه المناسبة العطرة ، داعيا المولى (عز وجل) أن يحفظ مصرنا الحبيبة ، قيادة وشعبا من كل مكروه وسوء، وأن يديم الفرح والسرور على المصريين جميعا .