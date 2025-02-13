طبيب المنوفية بعد تصدره التريند: كنت هدخل تمريض علشان أمي وربنا كرمني بكلية الطب

تصدرت صورة طبيب مع والدته التريند اليوم علي مواقع التواصل الاجتماعي حيث كتب عليها اليوم حققت حلم والدتي وكنت أنا الطبيب بالشيفت وهي ممرضة الشيفت.

ولقت الصورة اعجاب كبير علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتم تداولها بشكل واسع.

وقال الطبيب محمد شكري، أنه من أبناء مدينة الباجور بمحافظة المنوفية ويعمل في مستشفي الجامعة بشبين الكوم ووالدته ممرضة بمستشفي الباجور.

واضاف أن حلم والدته أن يصبح طبيبا وكذلك هو حلم أن يكون طبيبا وخاصة مع تردده علي مستشفي الباجور مع والدته الممرضة.

وأوضح أنه كان سيلتحق بالثانوي التمريض ولكن فرقت في درجة واحدة لتكن إرادة الله أن يلتحق بالثانوي العام ويحصل علي مجموع يؤهله الالتحاق بكلية الطب ويحقق أمنيته وأمنية والدته.

وتابع أنه تدرب أثناء دراسته بكلية الطب جامعة المنوفية في مستشفي الباجور وحقق حلم والدته وكان طبيبا مع والدته الممرضة داخل المستشفي.

وأوضح أنه سينهي سنة الامتياز نهاية شهر فبراير ويستلم عمله في شهر مارس وأنه سيكون في مستشفي الباجور مع والدته، موضحا أنه سيلتحق بقسم الطوارئ وطب الجراحة.

وتابع أن والدته تعبت معه كثيرا في تربيته وفي وصوله الي أن يكون طبيبا.

وعن كواليس الصورة التي أثارت ضجة علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أكد أنه التقط الصورة أثناء تواجده في المستشفي مع والدته وقام برفعها علي الحساب الخاص به ليتفاجأ أن الصورة لاقت آلاف الاعجاب .

وتابع أن والدته فرحت كثيرا وهو ما اعتبره ردا لها علي تربيته ووقوفها معه.