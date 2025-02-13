مصطفى بكري: من يظن قدرته على ليّ ذراع مصر واهم

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أننا "واجهنا مثل هذه التحديات من قبل، حاولوا مع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وفشلوا، وحاولوا مرات ومرات، لكنهم لن ينجحوا أمام قائد وطني جسور وضع روحه على كفه، تحدى العالم وبنى الدولة، وقضى على الإرهاب، وحمى الأمن القومي المصري.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن من يظن أنه قادر على ليّ ذراع مصر فهو واهم"، مؤكدا أن “يا سيادة الرئيس، سواء سافرت إلى أمريكا أو لم تفعل، فنحن لدينا ثقة كاملة في موقفك وشجاعتك، فهناك 110 ملايين مصري يقفون خلفك، واثقون أنك لن تخذلنا ولن تتراجع عن مواقفك”.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن "هذه قضية وطنية لا تقبل أنصاف الحلول، وقد أكدتَ ذلك مرارًا وتكرارًا".