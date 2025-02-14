زيادة المعاشات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن موعد التطبيق رسميًا في هذا التوقيت

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، موعد زيادة المعاشات والمرتبات رسميا على الهواء ، مؤكدا أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد الحزمة الاجتماعية الجديدة تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام القادمة.

موعد زيادة المعاشات والمرتبات

أوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن الحزمة تتضمن جزئين، الأول يتعلق بالإجراءات المقررة للثلاثة أشهر القادمة، فيما يخص الثاني زيادة الأجور والمعاشات بداية من شهر يوليو المقبل.

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وأضاف مدبولي أن المجلس القومي للأجور يتابع تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص كما كشف عن تبني الحكومة لـ 29 إجراء إصلاحياً بهدف تطوير المنظومة الجمركية في مصر.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد رئيس الوزراء أن موقف مصر ثابت في رفض تهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن مصر استقبلت وعالجت العديد من المصابين الفلسطينيين.

ما أكد متابعة مصر المستمرة لتطورات القضية الفلسطينية، مع الإعلان عن استضافة مصر لقمة عربية طارئة في 27 فبراير الجاري، بالتنسيق مع البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، لمناقشة المستجدات الخطيرة في القضية الفلسطينية.

المخزون الاستراتيجي من السلع

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن، مؤكداً: "أطمئن المواطنين بأن جميع السلع الأساسية الاستراتيجية تكفي لمدة 6 أشهر".

وأضاف مدبولي أن "فكرة الوعي لدى المواطنين بترشيد عملية الشراء مهمة للغاية".

وصول حفار حقل ظهر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حفار حقل ظهر قد وصل بالفعل، مشيرًا إلى أنه قام بزيارته واستمع إلى مسئولى الشركة الذين أكدوا التزامهم بالتوقيتات المحددة. وأضاف أن الشركة تخطط لزيادة الإنتاج في الفترة المقبلة، وأنها ترغب في التوسع خلال الأعوام القادمة.

وخلال المؤتمر الصحفي، أشار مدبولي إلى أنه من المتوقع أن يتم اكتشاف مواقع أخرى للعمل عليها خلال العامين المقبلين.

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لا توجد زيادة في الأسعار

نفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ما يتم تداوله حول وجود زيادات جديدة في الأسعار، مؤكدًا: "لا يوجد أي زيادات في الأسعار، وكل ما يقال غير صحيح".

وأوضح مدبولي أن الحكومة تتابع الأسواق على مدار الساعة لضمان توافر السلع والمستلزمات الأساسية، كما أنها تتخذ إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في أسعار بعض السلع، خاصة الخضروات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة تركز حاليًا على ضبط الأسواق في الفترة القادمة، مع التأكد من توفير كافة السلع والمستلزمات اللازمة لشهر رمضان، مشيرًا إلى أن الأسواق مستقرة مع انخفاض أسعار بعض السلع.