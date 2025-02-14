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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار جنوب سيناء.. إنشاء محطة عملاقة للهيدروجين الأخضر.. الاحتفال بليلة النصف من شعبان.. ورياح وارتفاع الأمواج

الهيدروجين الاخضر
الهيدروجين الاخضر
ايمن محمد

شهدت محافظة جنوب سيناء خلال 24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث والفعاليات، أبرزها الإعلان عن بحث إنشاء محطة عملاقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمدينة طور سيناء التي توفر 10 آلاف فرصة عمل.

كما احتفلت مديرية الأوقاف الليلة  بليلة النصف بمسجد المنشية بطور سيناء بطور سيناء، وشهدت جنوب سيناء اليوم طقس متقلب ورياح شديدة وانخفاض وإيقاف بعض الأنشطة البحرية في شرم الشيخ.

توفير 10 آلاف فرصة عمل 

عقد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء اجتماع  بمكتبه بمدينة شرم الشيخ مع تحالف شركات طاقة عالمية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة، لبحث مقترح مشروع إنشاء "محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر العملاقة "بمدينة الطور.

ويأتي هذا المشروع اتساقاً مع متطلبات التنمية المستدامة، وذلك بعد صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 3445 لسنة 2023 بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

رحب المحافظ بفكرة إقامة المشروع على أرض المحافظة نظرًا لما تتمتع به جنوب سيناء من مقومات طبيعية و طبوغرافية تدعم نجاح المشروع، والذي سيكون له فوائد كبيرة على أبناء المحافظة يُعد هذا المشروع من أبرز المشروعات التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الأخضر والحد من انبعاثات الكربون،

وخلال الاجتماع، استفسر الدكتور خالد مبارك عن القيمة الاستثمارية للمشروع وفرص العمل التي يوفرها المشروع لأبناء جنوب سيناء .

 وطالب المحافظ باعداد دراسة مستفيضة حول الموقع والعوائد والعمالة ، حيث أكد المستثمر الرئيسي ان فرص العمل الناتجة عن المشروع تقدر بنحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ما يعزز دور المحافظة في خلق بيئة اقتصادية قوية تدعم الشباب والمجتمعات المحلية. 

وأشار المحافظ إلى أن المشروع سيعتمد على الطاقة المتجددة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتوفير مصادر طاقة نظيفة.

وأكد المحافظ ان مشروعات الطاقة المتجددة لها اولوية لما لها من تأثير إيجابي كبير على التنمية المستدامة في جنوب سيناء، إذ يساهم في تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة ويعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف مصر واستراتيجية 2030.

احتفلت مديرية الأوقاف بجنوب سيناء بإحياء ليلة النصف من شعبان ، بمسجد المنشية بمدينة طور سيناء، بحضور اللواء خيرى حسين سكرتير عام محافظة جنوب سيناء  على حماده رئيس مركز ومدينة طور سينا الشيخ السيد غيط وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء والشيخ إبراهيم احمد على مدير عام الدعوة ولفيف من أهالى مدينة طور سيناء.

واستهلت احتفالية الأوقاف بليلة النصف من شعبان بآيات من الذكر الحكيم، ثم الحديث عن أهمية ليلة النصف من شعبان والدروس المستفادة.

وحضر نائباً عن اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء اللواء خيرى حسين سكرتير عام المحافظة والذى نقل تهنئة المحافظ للقيادات التنفيذية والشعبية وأهالى مدينة طور سيناء بمناسبة ذكرى النصف من شعبان.

جنوب سيناء الطقس الهيدروجين النصف من شعبان الاخضر

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